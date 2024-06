Al Musa il Concerto "V:incanto al Museo"

Il MUSA - Museo Anatomico - parteciperà al progetto "Napoli città della musica" organizzato dal Comune di Napoli con l'evento "V: incanto al Museo" , realizzato in collaborazione con il Coro Polifonico dell'Ateneo Vanvitelli.

L'iniziativa è inoltre promossa dalla rete ExtraMann con il progetto "Music For All" e si terrà il giorno 28 giugno 2024.

In occasione dell'evento, l'apertura del Museo Anatomico sarà prolungata fino alle ore 18:00 (ultimo accesso 17:30).

A seguire è prevista l'esibizione del Coro di Ateneo che avrà luogo all'interno del chiostro minore del Complesso di Santa Patrizia dalle 18:00 alle 19:30 circa.

L'evento sarà gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.musa.unicampania.it/prenotazioni/prenotazioni/