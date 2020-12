Arpa e mandolino in streaming per la rassegna “Chi ci ferma!” del S. Pietro a Majella

Il terzo appuntamento con la rassegna Chi ci ferma! organizzata dal Conservatorio di Musica San Pietro a Majella è programmato in streaming venerdì 4 dicembre alle ore 18.

Questa settimana, dalla Sala Martucci del celebre istituto, si alterneranno all’arpa Carmen Di Ronza, Daria Tehranie e Chiara Santoro, tre giovani virtuose affiancate dal mandolinista Vincenzo Racioppi impegnato nella desueta Barcarola e Allegretto espressivo di Munier. Un programma particolarmente avvincente che offre un repertorio di grande suggestione composto da tutti compositori che avevano consuetudine con lo strumento se si eccettuano Pescetti e Hindemith. Con Godefroid si entra appieno nel mondo arpistico, l’autore formatosi al Conservatorio di Parigi divenne poi didatta al conservatorio di Bruxelles mentre Marcel Grandjany, anch’egli arpista compositore e didatta di formazione francese, ebbe una splendida carriera concertistica che lo portò ad esibirsi in tutta Europa e poi in America dove si trasferì definitivamente fino alla morte. Il brano in programma fu composto durante il suo soggiorno americano, pagina che risente degli influssi e delle suggestioni del mondo yankee.

Di sicuro anche questo appuntamento sarà apprezzato dalla foltissima platea “virtuale” che hanno già avuto modo di apprezzare i talenti del conservatorio attraverso i canali social: https://www.youtube.com/channel/UCniPOSH42fLEjlUqKXRXnKw e https://www.facebook.com/conservatoriodimusicasanpietroamajelladinapoli