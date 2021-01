“Chi ci ferma!”: pirotecnie al violino per la rassegna in streaming del Conservatorio di Napoli

Sarà la violinista Chiara Rollini, accompagnata al pianoforte da Domenico Piscopo, a esibirsi venerdì 15 gennaio alle ore 18 dalla Sala Martucci del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella per la rassegna “Chi ci ferma!”

La giovanissima concertistica per questo appuntamento ha scelto un repertorio di grande impatto destinato a mostrare da un lato le sue grandi capacità tecniche e dall’altro la sua qualità di interprete confrontandosi con pagine di grande complessità espressiva. Attraverso brani di notevole complessità interpretativa ed esecutiva, come i primi tempi del concerto in mi minore di Mendelssohn e della terza sonata di Brahms, mostrerà il suo talento che esploderà appieno nelle pagine di Prokof’ev e Kreisler. Un impegnativa performance destinata a stupire per le sue pirotecnie virtuosistiche affrontate con giovanile spavalderia e disciplina dalla ventenne strumentista coadiuvata dall’attento e puntuale pianista.

Come al solito l’appuntamento, che sicuramente sarà seguito dal folto pubblico che con fedeltà segue questi concerti, sarà trasmesso attraverso i canali social del Conservatorio: https://www.youtube.com/channel/UCniPOSH42fLEjlUqKXRXnKw e https://www.facebook.com/conservatoriodimusicasanpietroamajelladinapoli