Stabat Mater - Musica Sacra da Napoli a Vienna

Questo concerto presenta l'esordio del nuovo Ensemble Mercadante, la prima orchestra da camera meridionale, formata da giovani musicisti del territorio. Nella cornice unica della chiesa del Gesù Nuovo, in questa serata ci si concentra sull’evoluzione del linguaggio musicale attorno a testi Mariani a partire dalla Scuola Napoletana fino a Vienna, eseguendo brani noti come lo “Stabat Mater” di Pergolesi a fianco ad altre opere meno conosciute.

Con Francesca Manzo la parte del soprano è affidata ad una giovane cantante campana, ormai attiva a livello internazionale e prossima ad una tournée del Teatro Massimo di Palermo in Giappone. Caterina Piva, in questo periodo impegnata al San Carlo per Anna Bolena, canta la parte del contralto.

Programma:

A. Scarlatti: Salve Regina fa-minore

Schubert: Salve Regina D 676

Pergolesi: Stabat Mater



Francesca Manzo, Soprano

Caterina Piva, Mezzosoprano

Ensemble Mercadante

Benedikt Sauer, Direttore