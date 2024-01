Tutto pronto per il Concerto Inaugurale per il Secondo Centenario dell’Incoronazione dell’Immacolata di don Placido Baccher che si terrà Sabato 13 gennaio 2014, ore 19.30 presso la Basilica del Gesù Vecchio dell’Immacolata di don Placido in Via G. Paladino 38 – Napoli

La Basilica

La basilica santuario del Gesù Vecchio è una delle basiliche di Napoli; si trova in via Giovanni Paladino, nel cuore del centro storico della città. Il tempio è denominato "del Gesù Vecchio" (o dell'Immacolata di Don Placido) per via del fatto che successivamente, causa l'espansione della Compagnia di Gesù, a breve distanza fu costruita una nuova chiesa molto più vasta conosciuta col nome di chiesa del Gesù Nuovo (o della Trinità Maggiore).

Musiche di: O. Respighi, C. Franck e C. Saint-Saëns

Concerto Inaugurale per il Secondo Centenario dell’Incoronazione dell’Immacolata di don Placido Baccher

Concerto di Musica Sacra per Soli, Coro & Orchestra.

Si esibiranno:

Maria Isa Ercolano, soprano

Michela Rago, mezzosoprano

Domenica Pennacchio, contralto

Rosario Cantone, tenore

Saverio Sangiacomo, baritono

Orchestra Filarmonica Experia

Ensemble Vocale Resurrexit

Ensemble Vocale Apulia Cantat

Rocco Alessio Corleto, maestro concertatore & direttore