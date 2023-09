Tutto pronto per il mega concerto di Rico Femiano al Palapartenope: "Tante sorprese per i fan"

Rico Femiano, il "principe" della musica neomelodica, dominatore delle classifiche con diversi brani, si esibirà in concerto sabato 30 settembre alle 21,00 al Palapartenope di Napoli. Grande attesa per i fan che si aspettano un grande show durante il quale - come rivela lo stesso Femiano - ci saranno diverse sorprese e tanti ospiti.

"Questo evento rappresenta tutto quello che ho sempre desiderato", dichiara Femiano a NapoliToday. "Sarà uno spettacolo emozionante con un mare di sorprese e tanto divertimento", ha spiegato. "Questo per me è un grande traguardo. La mia carriera è passata per un percorso molto faticoso, ma ora posso dire di aver portato 4mila persone al Palapartenope", aggiunge con soddisfazione Femiano che lo scorso marzo è tornato in scena con il singolo "Muore pe 'mme".