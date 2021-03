In streaming gratuito il Concerto del Maestro Muti, anteprima del Campania Teatro Festival

Il concerto dell’Orchestra Giovanile Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti, anteprima di prestigio della quattordicesima edizione del Campania Teatro Festival, la quinta con la direzione artistica di Ruggero Cappuccio, sarà disponibile dal 26 marzo alle ore 20 e per un mese in streaming gratuito

Il concerto dell’Orchestra Giovanile Cherubini diretta dal Maestro Riccardo Muti, anteprima di prestigio della quattordicesima edizione del Campania Teatro Festival, la quinta con la direzione artistica di Ruggero Cappuccio, sarà disponibile da dopodomani 26 marzo alle ore 20 e per un mese in streaming gratuito su live.campaniateatrofestival.it, cultura.regione.campania.it, ansa.it e ravennafestival.live/

Il programma dell’evento, registrato al teatro Mercadante di Napoli, prevede l’esecuzione di due partiture ritrovate: la Sinfonia Spagnola, che apre “I due Figaro” di Saverio Mercadante, e la Sinfonia n.9 in do maggiore D944 di Franz Schubert, nota anche come la Grande.

Dopo il concerto in streaming del Maestro Muti, che sarà introdotto dalla voce dell’attrice Elena Bucci, la programmazione del Campania Teatro Festival riprenderà dal 12 giugno con spettacoli dal vivo, all’aperto e in totale sicurezza. Sono previsti 159 eventi e 70 debutti assoluti, con il coinvolgimento di 1500 lavoratori della regione Campania. Biglietti da 8 a 5 euro, totalmente gratuiti per coloro che appartengono alle fasce sociali più disagiate