Il 19 marzo alla Domus Ars, Concerto di musica classica del Quartetto Gagliano con Marco Cappelli.

PROGRAMMA



F.J.HAYDN: Quartetto con chitarra in Re maggiore, Op.2 n°2

F.J.HAYDN: Quartetto per archi in Re minore, Op.76 n°2 “Le Quinte”

N.PAGANINI: Sonata Concertata per violino e chitarra

M.CASTELNUOVO-TEDESCO: Capriccio diabolico (Omaggio a Paganini) per chitarra

N.PAGANINI: Sonata in LA minore, Op.2 n°6 per viola e chitarra

L.BOCCHERINI: “Quintetto del Fandango” per chitarra e archi in Re maggiore