Peace Jazz, concerto per la pace al Bourbon Street

Giovedì 24 marzo, in prima serata, concerto Jazz cui seguirà la Jam del Bourbon Street per dare un messaggio di pace in un clima di divertimento e di buoni propositi.

Questa volta il Jazz e questo format avranno anche una bandiera, che non è la bandiera di nessuno stato ma che qualsiasi stato può adoperare e cioè quella della PACE.

Giovedì, a partire dalle 20:00, nello storico Bourbon Street saremo tutti li per la lanciare un messaggio di pace mediante la musica e quindi l'arte.

Sarà un concerto di Jazz tradizionale volutamente, in quanto il jazz è sempre stata una forma di espressione che nasce come canto contro gli oppressori.

Apriranno le porte alla musica Ergio Valente al pianoforte, Aldo Capasso al basso e Marco Fazzari alla batteria.

Direttore artistico e responsabile di comunicazione Rosa Vallefuoco.

Ingresso gratuito

E' consigliata la prenotazione al 338 8253756