Concerto a luci di candela alla Galleria Borbonica

Venerdì 24 febbraio, alla Galleria Borbonica appuntamento con il concerto a luci di candela, un suggestivo viaggio sensoriale attraverso la musica, l’atmosfera, i racconti e le emozioni.

Avvolto dalla luce di centinaia di candele (vere e a led) lo spettatore ha la possibilità di vivere un’esperienza unica nel suo genere e di emozionarsi ascoltando un concerto elegante ed intimo.

Lo spettacolo ripropone dal vivo le colonne sonore dei film più conosciuti di sempre, suonati al piano dal M°Alessandro Crescenzo, già musicista Rai, arrangiatore e producer, e cantati dalla intensa voce della cantante e attrice Roberta Andreozzi (cantante e attrice per anni con Maurizio Casagrande e in diversi musical nazionali) che alternerà tra un brano e l’altro alcuni versi celebri dei vari film e interessanti aneddoti o curiosità legati ad essi. L’intento dello spettacolo è proprio quello di omaggiare la grandezza dell’arte del cinema, celebrare le pellicole storiche e moderne vincitrici di premi oscar e i loro protagonisti attraverso il linguaggio universale della musica e avvicinare gli spettatori al mondo del cinema, della musica, dell’arte, della cultura in generale, il tutto reso intimo e suggestivo da centinaia di fiammelle.

Lo spettacolo ha una durata variabile di 60 minuti; tra le colonne sonore più famose non possono mancare brani del M°Ennio Morricone, Nicola Piovani, John Williams, Alan Silvestri, Quincy Jones e dei classici di animazione Disney di Alan Menken, fratelli Sherman, etc. E’ spesso presente un special guest che si aggiunge alla formazione di base del pianoforte e voce che sia una tromba, un sax, un violino o un violoncello.

DETTAGLI

La produzione è di Genovese Management

Durata: 1 ora

Prezzo: 25€

Accesso consentito ai maggiori di 14 anni