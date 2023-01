Un grande evento jazz in una location esclusiva

Mercoledì 18 gennaio alle ore 21:00, al Winehouse appuntamento con JAZZABILITY: l’evento all’insegna del Jazz con artisti di fama mondiale che mette insieme la musica di qualità, il cibo gourmet, 3500 vini da scegliere e cocktail ispirati al JAZZ.

Concerto e a seguire come nei locali di New York, prestigiosa Jam Session.

La prenotazione è obbligatoria al numero: 3665058831

* e’ possibile scegliere la formula cena o aperitivo

Possibilita’ di parcheggio.

La band del concerto di apertura della serata:

Alessio Busanca al piano

Dario Guidobaldi alla batteria

GUEST Dario Deidda al basso:

Dario Deidda Musicista, arrangiatore, compositore, contrabbassista e bassista salernitano. È considerato uno dei migliori bassisti italiani nel mondo. Vince, infatti, per otto volte consecutive il riconoscimento come miglior bassista italiano al Jazzit Award.

Proveniente da una famiglia di musicisti, Dario Deidda inizia fin da bambino lo studio della musica. A sei anni studia pianoforte insieme al padre e ai fratelli. Successivamente si dedica alla batteria, per poi approdare finalmente al basso elettrico. A tredici anni si iscrive al Conservatorio di Salerno frequentando la classe di contrabbasso classico.

Attratto principalmente da autori moderni, si appassiona al Jazz senza disdegnare altri generi musicali. Infatti, nel ’99 suona nella band di Pino Daniele e successivamente con Fiorella Mannoia. Attualmente suona nel Kurt Rosenwinkel Standars Trio e Quintet, insieme al chitarrista Mark Turner e al batterista Marcus Gilmore.

Dopo aver conseguito il diploma in contrabbasso classico, registra con il Sonora Art Quartet e poi con i Deidda Brothers. Seguono le registrazioni con il Salerno Liberty Cirty Band e il Trycicle. Non possono mancare i Cuban Stories con il fratello Alfonso e il percussionista Ernesttico Rodriguez. Altre band in cui suona sono i “Pure Funk Live” di Gegè Telesforo e nei tour in Italia con Carl Anderson.

Si ricordano, inoltre, le partecipazioni in band televisive in diversi programmi, quali: “Il caso Sanremo”, “D.O.C.”, ”M. Costanzo Show” con Tullio De Piscopo, ”Comici”, “Saranno Promossi”, ”L’ottavo nano” e “Roxy Bar”.

Ha collaborato con diversi artisti di fama nazionale e internazionale, sia in ambito Jazz sia in quello pop e rock. Ovvero, Marcus Miller, Ben Sidran, Vinnie Colaiuta. Ancora, Michel Petrucciani, Benny Golson, Randy Brecker e tanti altri.

Inoltre, Pino Daniele, Massimo Urbani, Enrico Pieranunzi, Danilo Rea. Tullio De Piscopo, Giovanni Amano, Marco Siniscalco e Luca Pirozzi. Julian Oliver Mazzariello, Stefano Di Battista. Ha collaborato con Marina Rei, Elisa, Max Gazzè, Alex Britti, Niccolò Fabi, Carmen Consoli e tanti altri ancora.