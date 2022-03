Concerto jazz e Jam Session al Bourbon Street

Jazz/Blues Concerto & Jam al Bourbon Street

Ingresso gratuito open 20:30

E' consigliata la prenotazione: +39 338 825 3756

Grazie al grande successo il format Forms of Jazz continua con una nuova forma, questa volta sarà il Blues.

Ma che cosa è Forms of Jazz?

Non altro che una serie di eventi musicali che attraversano i vari stili accomunati da una chiave di lettura JAZZ.

A partire dalla prima serata aprriranno con un concerto: Francesco Rogazzo alla batteria, Andrè Ferreira al contrabbasso e Dario Guidobaldi alla batteria garantendo buona musica e divertimento.

A seguire la JAM apriremo il palco alla JAM SESSION che da anni realizziamo al Bourbon Street, foriera dell' incontro tra le varie generazioni di musicisti intenti al confronto e al divertimento mediante la musica.

Bourbon Street Location che mette attenzione alla musica dal vivo da oltre 25 anni, ormai punto di rifermento per chi cerca la musica dal vivo.