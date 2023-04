Domenica 16 Aprile concerto & jam al Kestè, l'ingresso è gratuito.

Open alle 21:00 con"Corrado Paonessa trio", NEW STANDARDS, brani della tradizione soul, funk, grooving jazz, arrangiati in formazione:

Corrado Paonessa - harmonic and melodic guitar rhytms

Dario Spinelli essential groove bass

Salvatore Rainone grooving drum

A seguire Jam Session per tutti i musicisti professionisti

Info al 3665058831