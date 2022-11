Torna il tradizionale Concerto dell’Immacolata a Sant’Anna dei Lombardi

L' 8 dicembre per la Festa dell’Immacolata, apertura tradizionale ed ufficiale delle festività natalizie, l’Associazione Culturale Noi per Napoli realizzerà, come consuetudine, presso il Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi,in Via Monteoliveto n.4 a Napoli, l’8 dicembre 2022 alle h.19,30, il Tradizionale Concerto dell’Immacolata, con un repertorio dedicato alle più belle Ave Maria, di Caccini, Gounod, Adam,Schubert,Verdi,Mascagni,Verdi, con immortali melodie della tradizione natalizia,melodie senza tempo che toccano ed emozionano i cuori degli spettatori eseguite anche dal suono del maestoso,antico e spettacolare Organo del Complesso di Sant’Anna dei Lombardi che contribuirà a creare un clima veramente suggestivo e stupirà d’ incanto lo spettatore



Un percorso tra melodie molto amate dal grande pubblico e pagine meno conosciute della tradizione, tra le volte della splendida Chiesa monumentale di Sant’ Anna dei Lombardi , appunto dedicata alla Vergine, ispiratrice da secoli di composizioni di inesauribile bellezza.



Gli interpreti saranno le strepitose e melodiose voci di artisti, quali il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, il tenore Lucio Lupoli,artisti lirici partenopei di fama internazionale, Nataliya Apolenskaja all’ organo, Gianluca Rovinello arpa, Francesco Schiattarella pianoforte, Raffaele Sorrentino violoncello,Emmanuele Puxeddu oboe,con la presentazione e narrazione del Prof. Claudio Canzanella,storico e studioso di tradizioni popolari partenopee!



Un evento che si propone, inoltre, di valorizzare e scoprire, anche attraverso la visita guidata della Cinquecentesca Sala del Vasari, uno dei siti di particolare bellezza,un tesoro del nostro patrimonio storico artistico, promuovendone la conoscenza sempre attraverso la musica ed il belcanto, rendendoli accessibili a tutti i cittadini napoletani, appassionati di musica ed agli ospiti in visita a Napoli in questi giorni di festa.



Canto, musica, narrazione illustreranno ed esploreranno in maniera poliedrica la figura della Vergine Maria, nella sua tenera concreta maternità umana e divina, che aiuta a riflettere ed a prepararsi in maniera più consapevole sul mistero del S.Natale : la musica della tradizione classica con le Ave Maria più famose, melodie della tradizione classica natalizia interpretata da straordinari artisti, accompagnati da un quartetto eccezionale e dal suggestivo suono del maestoso organo saranno gli ingredienti di questo fantastico concerto che emozionerà il pubblico e renderà più particolare ed indimenticabile il S.Natale .



Un progetto,nato dall’idea e dalla direzione artistica del soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli,rappresentanti dell’ Associazione Culturale Noi per Napoli, APS, coniuga arte,cultura e solidarietà con la finalità benefica per la mense dei senzatetto di Napoli, diventato ormai istituzionale,nel corso degli anni, attraverso il riconoscimento dei Patrocini della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Curia Arcivescovile di Napoli.



Infoline

ASSCOCIAZIONE CULTURALE NOI PER NAPOLI 3394545044

W.app : 351 5332617



Contributo associativo 15 €

Prezzi cral 13 €



Etes Tickets online e punti vendita https://www.etes.it/sale/event/90792/concerto%20dell'immacolata?idProdotto=90792

Tickets point Edicola Piazza del Gesù Napoli

Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi 081 4420039



Possibilità di visita guidata dalle h.18:00 del Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi e della Cappella del Vasari a cura di Cooperativa ParteNeapolis con un costo di 4€ pagare in loco



