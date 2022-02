Concerto Funk al Bourbon Street, nel centro storico di Napoli

Concerto Funk, in prima serata, nel centro della città nello storico Bourbon Street a partire dalle 20:30 con un trio energetico che ci avvolgerà nella musica FUNK.



Musica di qualità, divertimento e spensieratezza per una domenica in prima serata diversa dal solito, dove la musica dal vivo è al centro. Il trio che aprirà la serata è composto da Andrea Balbucea voce e piano, Lorenzo Campese alle tastiere e Daniele Capobianco alla batteria.



A seguire apriremo il palco ad una Jam Session per tutti i musicisti che desiderano confrontarsi e suonare insieme, palco già super attrezzato grazie alla dedizione per la musica dal vivo.



È consigliata la prenotazione: 338 8253756