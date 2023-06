Concerto d'Autore: un cast di stelle a Napoli, con le canzoni dei “Migliori Anni” della musica

La musica italiana è una vera propria macchina del tempo, capace di viaggiare fra i ricordi e le emozioni degli ascoltatori di ogni età.

L'area dell'ex base Nato di Bagnoli, il 12 luglio 2023, alle ore 21:00, diverrà palcoscenico per una parata di stelle, i cui successi spaziano tra gli anni sessanta e i primi del duemila. Gli artisti sono accomunati dall'essere autori, oltre che interpreti.

Il cast di ''Concerto d'Autore":

Don Backy, una vera e propria leggenda. La sua carriera comincia nel 1960, sia come cantante che come paroliere. Punta di diamante del Clan di Adriano Celentano (per cui scrive il testo di "Pregherò'' e ''Canzone''), Don firma ed interpreta l'indimenticabile brano ''L'immensità'' (1967), che porta a Sanremo con Johnny Dorelli. Altre hits: Amico, L'amore, Poesia, Sogno, Un sorriso, Bianchi cristalli sereni, Sognando.

Mariella Nava, straordinaria autrice ed interprete, con all'attivo otto partecipazioni al Festival di Sanremo. Penna per innumerevoli artisti, tra cui ricordiamo Renato Zero (Spalle al muro), Andrea Bocelli (Per amore) ed Eduardo De Crescenzo (Come mi vuoi), Mariella si è poi ulteriormente affermata come voce, cantando brani come ''Così è la vita'' (1999), ''Mendicante'' e ''Terra mia''.

Gianfranco Caliendo è stato iconico frontman, voce principale, chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici fino al 2012, in seguito artista solista. Le sue hits principali: M'innamorai; Tu, ca nun chiagne; Vai; Miele (Sanremo 1977); Concerto in La Minore (Festivalbar); ...E amiamoci. Gianfranco è anche l'autore del successo internazionale ''Turuturu'', originariamente presentato al Festival di Sanremo 2001 dalla figlia Giada Caliendo, la quale riproporrà il tormentone mondiale (recentemente ripreso dai Coldplay) proprio sul palco dell'ex base Nato.

Il popolare artista Michele Pecora sale alla ribalta grazie alla hit ''Era lei'', evergreen del 1979. In seguito, si riconferma cantautore di spicco con i brani ''Te ne vai'' e ''Me ne andrò'', partecipando al Festivalbar. A Sanremo, approda nel 1995, come autore e direttore d'orchestra per Lighea. La sua carriera continua anche in TV, fino a giungere al 2019, dove conquista il programma televisivo ''Ora o mai più'' e lancia il brano inedito ''I poeti''.

Mimmo Cavallo, cantautore acuto e tagliente, comincia la sua carriera nel 1980, con il brano ''Siamo meridionali'' (Premio Tenco) e, in seguito, presenta la hit ''Uh, mammà!'' al Festivalbar. Scrive per molti big, tra cui ricordiamo: Loredana Bertè, Mia Martini (con la quale instaura un importante sodalizio artistico), Ornella Vanoni e Zucchero. Continua con grande risonanza a proporre il suo discorso artistico e, nel 1992, vince il Premio Rino Gaetano.



L'evento è curato da Officine della Musica, Teatro Palapartenope e NSE (Non Solo Eventi), con la collaborazione di Radio Amore.

L'ex base Nato è situata nel Parco San Laise, Viale della Liberazione 117.

Info per i biglietti: 081/19363303, oppure Boxol.it - Ticketone.it.