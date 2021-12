Torna il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti

Indirizzo non disponibile

Sabato 1 gennaio 2022 alle ore 19.30, si rinnova al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli l’appuntamento con il Concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti, giunto alla sua ventiseiesima edizione e mai tanto atteso come quest’anno, dopo la pausa pandemica del 2021.

Con la Nuova Orchestra Scarlatti, diretta da Marco Attura, e con le voci del tenore Stefano Sorrentino e del soprano Naomi Rivieccio, la festa musicale di inizio anno torna con un programma sinfonico-vocale ricco e vario: da Rossini al Verdi di Traviata e Rigoletto; dalla Carmen di Bizet a Gounod con la sua sognante Giulietta; dalla Csárdás di Vincenzo Monti, in una scoppiettante versione orchestrale, ad Addio a Napoli, cavallo di battaglia di Enrico Caruso; non mancheranno Brahms con le sue Danze ungheresi; Offenbach con il suo Orfeo e il suo Cancan; Strauss con la sua Spanisch Marsch e le sue Polke veloci, e altre divertenti chicche da non perdere.

Biglietti: euro 22.00 + diritti di prevendita. Disponibili su azzurroservice.net e presso i punti vendita autorizzati, o dalle ore 18.00 presso il botteghino del Teatro Mediterraneo.

nuovaorchestrascarlatti.it - info@nuovaorchestrascarlatti.it - Tel. 0812535984