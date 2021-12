Concerto al Buio alla Galleria Borbonica

Lunedì 3 gennaio, la Galleria Borbonica ospita il Concerto al Buio, un'esperienza sensoriale unica al mondo.

Una morbida luce accoglie il pubblico, le luci pian piano calano fino a raggiungere il buio più totale.

La capacità comunicativa della musica, unita al viaggio sensoriale nel buio assoluto, fanno di questo concerto un evento unico. Ascoltare in questo modo la musica porta a stravolgere l’uso comune dei sensi; la perdita dei nostri abituali punti di riferimento ci consentirà di scoprire altre sensazioni e sperimentare nuove condizioni di ascolto.

Quando si spengono le luci, i musicisti spariscono, e non solo perché non li si vede più : il musicista non ha più senso ed esiste solo la musica e tutto il pubblico si ritrova in quella musica.

Ci si rende conto di aver compiuto un viaggio emotivo e sensoriale attraverso la musica ed il buio che si dissolve con l’arrivo della luce ed il risuonare delle ultime note. Un privilegio che soltanto il buio può concedere.

MUSICISTI:

Edo Notarloberti Violino

Luigi Rubino Pianoforte

Musiche di Edo Notarloberti

INFO:

Orario: 21:00 h

Dove: Via Domenico Morelli, 61 c/o Parcheggio Morelli

Costo: € 25,00 a persona

CONTATTI:

Biglietteria on line: shop@visitaregalleriaborbonica.com

Tel.: 081-7645808

Cel.: 3662484151

GREENPASS OBBLIGATORIO