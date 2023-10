Gioelier, Lazza, Rose Villain, Luchè: delirio a Scampia per il 64 Bars

Sold out da settimane l'evento targato Red Bull che ha portato nella periferia Nord di Napoli il meglio della musica rap italiana

Una notte di festa, l'ennesima, per Scampia. Torna il Red Bull 64 Bars, l'evento che riunisce i principali volti della musica rap e trap d'Italia su un unico palco, quello allestito in piazza Ciro Esposito. Gioelier, Lazza, Luché, Rose Villain sono solo alcuni dei nomi che, uno dopo l'altro, si sono esibiti di fronte a una folla in delirio. Senza dimenticare la partecipazione a sorpresa di Marracash, reduce dal successo del suo concerto partenopeo.

"Ieri un sogno ha preso forma - ha scritto sulle sue pagine social il presidente della VIII Municipalità Nicola Nardella - Ciò che resta, è la fotografia di una Scampia accogliente, pacifica ed amorevole, impegnata nel suo balzo in avanti fatto di smisurata bellezza. Le forze della conservazione hanno provato a rendere tutto una palude, ma poi la bellezza ha vinto". Poi, un messaggio alle istituzioni centrali della città che spesso escludono Scampia dal cartellone degli eventi: "Alle Istituzioni a Palazzo San Giacomo dico: abbiamo l'esperienza per fronteggiare I grandi eventi. Non siamo periferia, ma centro di bellezza".