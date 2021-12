Rassegna musicale e visita illustrata alla Certosa di San Martino

???????? ?? ???????? alla Certosa di San Martino prende il via la rassegna musicale per solo piano “???????? ?? ?????, ?????? ? ????????. ?? ?????? ????? ?? ????? ?? ?????????????: ?? ‘???”, nata dalla collaborazione tra la Direzione regionale Musei Campania e il Centro Italiano di musica da Camera.

Nell’arte del ‘700 esiste una matrice che ingloba la musica, la pittura, la scultura l’architettura, in un unico sistema di folgorazioni espressive che diventano messaggi emozionali. Rintracciare questi messaggi diventa più facile se opere di diversa fattura sono “vissute” accostate e presentate allo spettatore in una visione d’insieme e in un confronto, che ne metta a fuoco le singole tecniche.

In tre appuntamenti pensati per la Certosa e Museo di San Martino ????? ???????, già direttore artistico di PianoCity Napoli e curatore artistico del Centro Italiano di Musica da Camera, propone un dialogo fra forme d’arte complementari, tre racconti che avvicinino lo spettatore a un singolo autore, o una singola opera musicale, rintracciando nel corposo patrimonio del Museo, che sarà oggetto di approfondimenti illustrati a cura del Servizio educativo, dei corrispettivi adatti a farne emergere le caratteristiche comuni.

La rassegna si svolgerà in tre appuntamenti il 17 e il 18 dicembre alle ore 18.00 e domenica 19 dicembre alle ore 11.00

Il programma della rassegna musicale prevede:

L’altra faccia del barocco: J: Sebastian Bach

Gianantonio Frisone, pianoforte

Domenico Scarlatti e il barocco

Francesco Pio Bakiu, pianoforte

Il barocco si fa romantico

Gianluca Blasio

Nicoletta Redorici, pianoforte a 4 mani

La partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso al museo.

Per la visita illustrata prenotazione obbligatoria alla mail accoglienza.sanmartino@beniculturali.it.

Per il concerto, ai sensi del d.l. 172/2021 accesso consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde covid 19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione ( c.d. super greenpass)

Le disposizioni non si applicano ai minori di 12 anni e a soggetti esenti con idonea certificazione medica.

Info

Certosa e Museo di San Martino

Largo San Martino 5, Napoli

+39 0812294503-538-544-510 | drm-cam.sanmartino@beniculturali.it

17 e 18 dicembre: Apertura prolungata dalle 17.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00)

Biglietto: intero € 6,00 | riduzioni e gratuità secondo la normativa vigente

Info prenotazione e acquisto biglietti: coopculture.it

musei.campania.beniculturali.it