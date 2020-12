Natale e Capodanno con i concerti de I Tre Tenori e Andrea Bocelli su Telecapri

“E Sona Mo’ – Il concerto che ti sei perso”, il ciclo partito a settembre con i più bei concerti live della storia della musica italiana e internazionale che TeleCapri offre ai suoi telespettatori, si è rivelato un successo arricchendo la programmazione dell’emittente. Per questo, in vista delle festività di Natale e Capodanno, la Tv dei faraglioni vuole terminare in grande il 2020 con due esclusivi appuntamenti, presentati dal giornalista Diego Paura:

Il 24 dicembre alle ore 22:30 I TRE TENORI nel Concerto di Natale live da Vienna.

Il 31 dicembre, sempre alle ore 22:30, ANDREA BOCELLI nel concerto di Capodanno a New York “One night in Central Park”.

Il repertorio previsto per la vigilia di Natale da Luciano Pavarotti, Jose Carreras e Placido Domingo comprende principalmente brani natalizi come “Tu scendi dalle stelle”, “Adeste Fideles”, “White Christmas” e le arie d'opera, tra cui la più gettonata, “Nessun dorma” tratta dalla “Turandot” di Giacomo Puccini e la ballata italiana “'O sole mio”. Per la notte di San Silvestro, invece, Andrea Bocelli è accompagnato dalla prestigiosa “New York Philharmonic Orchestra” diretta da Alan Gilbert e dal “Westminster Symphonic Choir”. Sul palco, insieme al tenore toscano, anche star internazionali della lirica e del pop: da Céline Dion a Tony Bennett, il soprano Ana María Martínez e Pretty Yende, la violinista Nicole Benedetti e il flautista Andrea Griminelli. Il tenore toscano rende omaggio ai grandi della musica dell'opera italiana, da Giuseppe Verdi a Giacomo Puccini, poi un'appassionata interpretazione dell'“Ave Maria” di Franz Schubert. Bocelli si cimenta poi in alcuni capolavori della musica pop statunitense come "Amazing Grace" e "New York, New York", oltre a classici italiani come "Nel blu dipinto di blu".

“TeleCapri si è sempre distinta per una programmazione ricca in varietà e qualità, nonché vicina ai momenti più tradizionali legati agli eventi - sottolinea Costantino Federico editore di TeleCapri -.Visto il successo del nostro ciclo di concerti, un’offerta assolutamente unica nel panorama televisivo locale, abbiamo deciso di regalare ai nostri telespettatori gli eventi musicali più gettonati delle Festività di Natale e Capodanno degli ultimi vent’anni, due concerti spettacolari firmati da artisti di fama mondiale”.

Nel caso TeleCapri non fosse visibile sul canale N. 19 del telecomando in Campania è necessario effettuare una risintonizzazione del Tv/Decoder.