Pizza Village, live show tutte le sere: ecco tutti gli ospiti presenti

Anche per l’edizione numero 11 del Pizza Village Napoli, tutte le sere dalle 21 alle 24 il palco sarà un ulteriore ed importante momento di aggregazione e intrattenimento, con ospiti della musica nazionale e internazionale presentati da RTL 102.5 e anche alcuni dei più amati artisti campani, con un cartellone che prevede 10 live show presentati dal direttore artistico Gianni Simioli. Ma il lavoro di elaborazione delle 10 serate di spettacolo del Pizza Village è ancora in pieno sviluppo.

Il gruppo RTL 102.5, radio ufficiale dell’attesissimo appuntamento che si svolgerà alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 16 al 25 giugno 2023, sarà presente a Napoli con il suo truck, da dove andranno in onda in diretta "W l'Italia" e "Protagonisti". Una squadra di conduttori, giornalisti ed il reparto social, renderanno unico un evento attesissimo da migliaia di napoletani e non solo. Da Napoli sarà in diretta anche Radio Zeta - punto di riferimento dei giovani - e non mancheranno collegamenti con RTL 102.5 News, la radiovisione digitale e RTL 102.5 Napulè, tutta dedicata alla cultura partenopea.

Leit motiv degli show condotti sul palco da Simioli sarà la Napoli dei mille culure. Oltre a quelli della musica di ieri, di oggi e di domani, i colori della cultura, del teatro, dei libri e del cinema, ma anche quelli delle tradizioni e della memoria testimoniati dai sindaci e dai presidenti delle Pro Loco che presenteranno le feste e gli eventi identitari della regione per la prossima stagione estiva.

Tra i mille colori di Napoli, anche quelli indelebili lasciati da grandi personaggi come Massimo Troisi, Federico Salvatore, Sergio Bruni, Zemi, Giulietta Sacco, Lucio Amelio ai quali, durante le serate del Pizza Village, si renderà un caloroso omaggio. Importante novità di quest’anno sarà poi lo spazio riservato ai numerosi e talentuosi artisti di strada, diventati indiscussi protagonisti delle passeggiate partenopee. Con la speciale iniziativa “Artisti a portafoglio”, omaggio all'omonima pizza regina dello “street-food” napoletano, tutte le sere sul palco un artista presentato dall’iconico e storico Pier Macchiè.

Questo il calendario, parziale, degli artisti che saliranno sul palco del Pizza Village

VEN 16

Gigi D’alessio + Alfa

Rosario Miraggio, Tommaso Primo

SAB 17

Angelina Mango + Wax

Tullio De Piscopo, Aisha, Hall Quartier

DOM 18 The Kolors

Rico Fimiano, Valerio Iovine, Decibel Bellini,

Emiliana Cantone, Veronica Simioli

LUN 19

Mr. Rain e Sangiovanni

Mv Killa, Blair, Neves, Blu Staff

MAR 20 Sophie And The Giants +Claude

Mr. Hyde, Mixed by Erry

MER 21

Aiello + Lda + Aka 7even

GIO 22 Boro Boro

Mavi, Gaiè, Plug, Voga, J Lord

VEN 23

Due grandi ospiti a sorpresa

Andrea Sannino, Yung Snapp, Geelo, Moder up, Giardino dei semplici, Ernesto Dolvi Sax

SAB 24

Francesco Gabbani + Leo Gassmann

Gabriele Esposito, Soleluna

Gianluca Capozzi, Enzo Dong, Lele Blade, Pier Macchiè

DOM 25

LP + Clementino

Franco Ricciardi, Coco, Samurai J, Vale Lambo