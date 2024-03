Con “La musica del Benessere” al via la rassegna “Concerti per Federico” della Nuova Orchestra Scarlatti

Giovedì 14 marzo alle ore 19, presso il Complesso Scampia dell’Università Federico II di Napoli (Viale della Resistenza), si terrà “La musica del Benessere”, primo appuntamento a ingresso libero dell’edizione 2024 dei “Concerti per Federico” della Nuova Orchestra Scarlatti, rassegna ideata e realizzata dalla N.O.S. in partnership con l’Ateneo federiciano, nell’ambito del programma F2 Cultura: eventi di qualità e popolari che aprono i grandi spazi dell’Università, antichi e moderni, alla grande musica, per tutti i gusti e tutte le età, e che quest’anno si intrecciano con le celebrazioni degli 800 anni della Federico II.

Con “La Musica del Benessere” la Nuova Orchestra Scarlatti, affiancata dal soprano napoletano Chiara Polese e diretta da Giuseppe Galiano, proporrà un ricco programma di pagine orchestrali e vocali spaziante nei secoli e nei generi: da Vivaldi a una grande scena lirica di Beethoven; da Imagine di John Lennon a una piccola, poetica ballata resa celebre nel mondo da Joan Baez; da Rossini a Ennio Morricone, per esaltare la gioia della musica come momento di benessere condiviso e la forza della bellezza come strumento di fratellanza e di pace contro ogni forma di violenza.

La rassegna proseguirà con gli appuntamenti di sabato 13 aprile, nella bella cornice del Galoppatoio della Reggia di Portici, per il “Concerto di Primavera” all’Università, brillante programma orchestrale diretto da Alfonso Todisco. Giovedì 2 maggio, “Blues mediterraneo”, presso il Complesso universitario di Monte Sant’Angelo: originali metamorfosi orchestrali sul filo della contaminazione creativa tra classico, jazz e pop, con Bruno Persico e la ‘guest star’ Marco Zurzolo, sassofonista napoletano. Venerdì 31 maggio, nel monumentale Cortile delle Statue dell’Università, il “Concerto degli 800 anni della Federico II”: 8 secoli di musica partenopea, dalla Napoli sveva di Federico ai nostri giorni, per 8 secoli di storia, con la partecipazione, accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti, dell’universitario Ensemble per Federico. Infine domenica 2 giugno, nell’Orto Botanico di Napoli, la VI Edizione di “Orto Sonoro – Un suono per ogni pianta”: Orchestra Scarlatti Junior e l’amatoriale Scarlatti per Tutti rinnovano la magia dei grandi spazi verdi trasformati per un intero pomeriggio di primavera in una vera e propria foresta musicale.

Tutti gli eventi in programma, rivolti al mondo universitario e aperti a tutta la cittadinanza, sono a ingresso libero.

info@nuovaorchestrascarlatti.it

nuovaorchestrascarlatti.it