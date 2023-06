Raphael Gualazzi e Simona Molinari, Aiello e Planet Funk: ultimi concerti del Noisy Naples Fest a Palazzo Reale

Prezzo non disponibile

Nuovo appuntamento con i concerti del Noisy Naples Fest a Palazzo Reale. Venerdì 30 giugno dalle ore 21 il magnifico giardino romantico accoglie il raffinato live di Raphael Gualazzi e Simona Molinari. Insieme daranno vita a uno spettacolo che unisce gli stili di due artisti differenti, capaci di spaziare tra i generi musicali con estrema naturalezza. Il piano, il jazz, il blues e la fusion di Gualazzi si fondono con le melodie e la voce potente e cristallina di Simona Molinari, vincitrice della Targa Tenco 2022 come migliore interprete.

Dal vivo Raphael Gualazzi proporrà i suoi brani più celebri oltre a una ricercata selezione che spazia dal jazz/blues internazionale alle rivisitazioni di repertorio classico. In scaletta troveranno spazio anche alcuni estratti dal suo ultimo album “Bar del Sole” uscito a giugno dello scorso anno, in cui Gualazzi reinterpreta alcuni classici e gemme del più brillante cantautorato italiano. Ospite speciale della serata è la cantante Simona Molinari, che affiancherà con la sua voce le melodie del cantautore e pianista originario di Urbino.

Gli appuntamenti del Noisy Naples Fest a Palazzo Reale proseguiranno l’1 luglio con Aiello e il 5 luglio con i Planet Funk.

Con il nuovo singolo "Aspettando mattina", Aiello torna a esibirsi in giro per l’Italia col Romantico Tour, prodotto da Vivo Concerti. Dal vivo presenta le nuove canzoni che stanno arrivando e i suoi grandi successi, da "Arsenico" a "Vienimi a ballare", con la consueta performance capace di emozionare e mantenere sempre alta l’attenzione e l’empatia con il pubblico.

Chiuderà la rassegna il 5 luglio il collettivo dalle influenze napoletane, toscane, liguri ed internazionali, composto da Dan Black (voce e chitarre), Alex Uhlmann (voce, chitarre e sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere e sintetizzatori) e Alex Neri (ritmiche ed elettronica). Dal vivo i Planet Funk presentano il loro coinvolgente A/V Show, uno spettacolo multimediale che unisce un appassionante dj set alla potente esibizione live del collettivo, insieme ai due cantanti.

I biglietti per assistere agli spettacoli del Noisy Naples Fest a Palazzo Reale sono disponibili sui circuiti ufficiali ETES e Ticketone e nei principali punti vendita regionali. Per informazioni: tel. 081.5628040 - info@etes.it.

La programmazione 2023 del Noisy Naples Fest prosegue all’Arena Flegrea, classica venue del festival partenopeo, con i concerti di OneRepublic (12 luglio – sold out), Mr Rain (13 luglio), NuGenea (15 luglio), Brutal – From Ibiza to Naples con Maluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K (16 luglio), Baustelle e Venerus (19 luglio), Paola e Chiara + special guest (20 luglio), Eduardo De Crescenzo (25 luglio), Diodato (26 luglio) e Carl Brave (27 luglio).

