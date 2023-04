A Palazzo Reale, 6 concerti del Noisy Naples Fest

Il Noisy Naples Fest arriva al Palazzo Reale di Napoli con una nuova rassegna musicale. Oltre ai consueti eventi in programma all’Arena Flegrea, il festival partenopeo aggiunge quest’anno una sezione off alla sua programmazione con 6 concerti negli spazi del Giardino Romantico di Palazzo Reale. Protagonisti della rassegna grandi nomi della musica italiana: da Sergio Cammariere (7 giugno) a Carmen Consoli e Marina Rei (8 giugno), dai Planet Funk (15 giugno) ai Coma Cose (25 giugno). E ancora, Raphael Gualazzi con Simona Molinari (30 giugno) e Aiello (1 luglio).

Questi appuntamenti si inseriscono all’interno di Randevù, un nuovo format prodotto da BANG!, DROP e Noisy Naples, che si terrà a Palazzo Reale dall’11 Maggio. Insieme ai concerti sono in programma anche dj set, aperitivi e performance artistiche.

I biglietti per assistere agli spettacoli del Noisy a Palazzo Reale saranno in vendita sui circuiti ufficiali ETES e Ticketone dal 28 aprile alle ore 14, ad eccezione dei biglietti per il concerto di Aiello, già in vendita sugli stessi circuiti.



Ad inaugurare questi appuntamenti sarà il pianista e cantautore Sergio Cammariere che torna a esibirsi a Napoli dopo la pubblicazione dell' ultimo album, “Una sola giornata”. Ad accompagnarlo dal vivo, tre musicisti da sempre al suo fianco: Daniele Tittarelli (sax soprano), Luca Bulgarelli (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria).

Il giorno seguente, il secondo appuntamento della rassegna ospiterà Carmen Consoli in duo con Marina Rei alla batteria, per un live intimo e acustico.

Spazio poi ai Planet Funk, freschi di pubblicazione del nuovo singolo “The World’s End”, il 15 giugno. Il collettivo dalle influenze napoletane, toscane, liguri ed internazionali, composto da Marco Baroni, Alex Neri, Domenico Canu e Alex Ulhmann presenta in questa occasione alcuni brani del nuovo album prossimamente in uscita, oltre ai loro pezzi più famosi come “Who said”, “Paraffin” e “Inside all the People”.

La rassegna proseguirà poi il 25 giugno con i Coma Cose, il duo composto da California e Fausto Lama, coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. Mentre venerdì 30 giugno sarà la volta del cantautore, pianista e compositore Raphael Gualazzi che incontra Simona Molinari, vincitrice della Targa Tenco 2022 come migliore interprete. Ultimo appuntamento, sabato 1 luglio con Aiello, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo "Aspettando mattina".



Il cartellone della sesta edizione del Noisy Naples Fest, in programma all’Arena Flegrea di Napoli, ospiterà invece i concerti di 99 Posse, James Senese, Foja e Gabriele Esposito (17 giugno), OneRepublic (12 luglio - già sold out), Mr Rain (13 luglio), Maluma, Chimbala, Fred De Palma, Baby K (16 luglio - alla Mostra d'Oltremare), Baustelle e Venerus (17 luglio), Eduardo De Crescenzo (25 luglio), Diodato (26 luglio) e Carl Brave (27 luglio). Per ulteriori informazioni: www.noisynaplesfest.com.