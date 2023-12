Quattro concerti per "I Natali della Musica"

Inizia martedì 19 dicembre la programmazione de “I Natali della Musica”, ciclo di concerti promossi e finanziati dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto “Altri Natali” e organizzati dall’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste de Divitiis.

“L’iniziativa – sottolinea il direttore artistico Tommaso Rossi - vuole declinare nello spazio e nel tempo il tema del Natale e delle culture musicali di chi è nato “altrove”, ponendo a confronto la tradizione italiana e napoletana con quelle di altri Paesi, dall’Inghilterra alla Germania, dall’Ucraina alla Russia fino agli Stati Uniti e al Perù”.

L’inaugurazione, martedì 19 dicembre alle ore 20 presso la Chiesa di San Ferdinando (nota come la Chiesa degli Artisti) in Piazza Trieste e Trento a Napoli, è affidata all’Ensemble Vocale di Napoli, diretto da Antonio Spagnolo che presenta un concerto intitolato “Bogo?roditse Dje?vo”, esplicito omaggio alla Vergine Maria ispirato dall’omonimo componimento di Sergej Rachmaninov. L’ensemble, che il prossimo anno festeggerà i suoi 40 anni di attività, propone un programma musicale estremamente articolato che, tra brani di antica derivazione andina e partiture mediate dalle solenni celebrazioni della liturgia ortodossa, realizza un percorso devozionale di grande intensità, elaborando il tema degli “altri Natali” in una originale declinazione che pone a confronto polifonia antica e moderna in un articolato programma musicale.

“Nell’incontro/confronto di musiche antiche e contemporanee – aggiunge Tommaso Rossi - emerge il rapporto fra tradizione e innovazione nell’ambito della musica sacra in generale e in particolare, della musica sacra composta per il Natale nelle le sue diverse articolazioni.

“In Nativitate” è il titolo del secondo concerto che impegna l’organista Guido Morini (mercoledì 20 dicembre, ore 20, alla Chiesa Anglicana di Via San Pasquale a Chiaia) in un dialogo tra repertorio scritto e improvvisazione, seguendo un programma musicale che inizia con John Bull, proseguendo con William Byrd, Girolamo Frescobaldi e Johann Sebastian Bach per concludersi con le improvvisazioni all’organo su temi natalizi dello stesso Morini.

Il terzo appuntamento, “Nitida stella - Polifonie per la Natività”, impegna in scena, giovedì 21 (ore 20, Chiesa di San Ferdinando) il Coro Mysterium Vocis, diretto da Rosario Totaro. Il titolo del concerto prende spunto da un canto anonimo del '700 dedicato alla figura di Maria, motivo ispiratore di altri brani composti sempre in suo omaggio, sia di autori anonimi del XIV e XV secolo, che di autori contemporanei, come l'Ave Maria di Jiménez ed il Beata Viscera di Di Marino.

Ad ideale conclusione della rassegna, sabato 23 dicembre 2023 (ore 20.30) all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli, si terrà il “Concerto di Natale” del soprano Maria Grazia Schiavo con la Scarlatti Baroque Sinfonietta. L’evento, ad ingresso gratuito, è promosso dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”. Il programma musicale, “pensato quale omaggio al grande repertorio della musica barocca”, propone musiche di Alessandro Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel.

Info: tel. 081406011 / whatsapp 3426351571

email info@associazionescarlatti.it web www.associazionescarlatti.it

Programma

Martedì 19 dicembre 2023 - Chiesa di San Ferdinando ore 20.00

ENSEMBLE VOCALE DI NAPOLI, direttore ANTONIO SPAGNOLO

Bogo?roditse Dje?vo

Mercoledì 20 dicembre 2023 - Chiesa Anglicana ore 20.00

GUIDO MORINI, organo

In Nativitate

Giovedì 21 dicembre 2023 - Chiesa di San Ferdinando ore 20.00

CORO MYSTERIUM VOCIS, direttore ROSARIO TOTARO

Nitida stella

Polifonie per la Natività

Posto Unico euro 5.

Concerto di Natale

23 dicembre 2023

Auditorium Porta del Parco, ore 20.30

MARIA GRAZIA SCHIAVO, soprano

SCARLATTI BAROQUE SINFONIETTA

Ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria per email prenotazioniscarlatti@gmail.com )