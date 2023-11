Nuovo appuntamento con I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone

Sabato 18 novembre alle ore 18, presso la meravigliosa Chiesa delle Crocelle al Chiatamone, secondo appuntamento della stagione "I concerti di Golfo mistico al Chiatamone". Protagonista dell'evento il Duo Kubrick formato dal violinista Salvatore Lombardo e dal pianista Giacomo Serra.

In programma la Sonata n. 7 in do minore di L. van Beethoven e la Sonata n. 1 in la minore di R. Schumann.

Per info scrivere a golfo.mistico@libero.it