San Pietro a Majella, al via la rassegna “I concerti del Conservatorio 2022”

Dalla musica barocca ad Ennio Morricone passando per il romanticismo di Schubert e il jazz della Beat generation: ha un profilo artistico di ampio respiro la rassegna “I concerti del Conservatorio 2022” in programma a partire da venerdì 8 aprile.

Ospitata nella sala Scarlatti del San Pietro a Majella, la manifestazione vedrà esibirsi strumentisti di levatura internazionale e allievi dell’istituto napoletano.

Il Conservatorio si conferma dinamico polo culturale con una stagione concertistica che prevede 17 spettacoli, alternando esibizioni orchestrali a performance in duo, trio e quartetto.

Il primo degli appuntamenti in calendario sarà “La tromba del cinema”, un omaggio a Ennio Morricone che vedrà protagonista Nello Salza, storico collaboratore del compositore romano. Il trombettista ripercorrerà le tappe più significative di questo intenso rapporto, rievocando colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.

Nel corso del concerto, ad esempio, Salza eseguirà il tema “La Lettera di Lincoln”, che Morricone compose per il film “The Hateful Eight” chiedendo espressamente che fosse lui ad interpretarlo. Non mancheranno poi musiche tratte dalle colonne sonore di “Nuovo Cinema Paradiso”, “La leggenda del pianista sull’oceano” e di “C’era una volta in America”, film che nel 1984 segnò l’inizio della proficua collaborazione tra i due.

Ad affiancare la tromba di Nello Salza ci sarà l’Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella diretta dal m° Carmine Santaniello.

Il calendario di aprile della rassegna proseguirà venerdì 15 con il “Concerto per la settimana di Pasqua”, requiem con musiche di Gaetano Panariello eseguite dall’Ensemble San Pietro a Majella Coro Exultate. Il 22 aprile, invece, saranno celebrati i 200 anni di indipendenza della Grecia con il concerto “Ode alla libertà”, interpretato dall’Orchestra per fiati della Università Europea di Cipro diretta dal M° Yiannis Miralis.

Il violoncellista Luca Signorini e la pianista Paola Volpe saliranno sul palco venerdì 29 aprile proponendo il recital “Capolavori musicali del XIX secolo” con musiche di Beethoven, Franck e Schumann.

“La rassegna mette a confronto epoche e generi musicali differenti, richiamando un tratto distintivo della nostra identità accademica” ha dichiarato Carmine Santaniello, direttore del San Pietro a Majella.

Tutti i concerti in programma avranno luogo nella sala Scarlatti del Conservatorio, con inizio alle ore 18.00 e ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Per maggiori informazioni: www.sanpietroamajella.it



I CONCERTI DEL CONSERVATORIO 2022 – Il programma

Venerdì 8 aprile

La tromba del cinema

Omaggio a Ennio Morricone

Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella

Tromba Nello Salza

Direttore Carmine Santaniello

Musiche di Ennio Morricone

Venerdì 15 aprile

Concerto per la settimana di Pasqua

Requiem

Per soli, coro, organo, pianoforte e vibrafono

Musica di Gaetano Panariello

Ensemble San Pietro a Majella Coro Exultate

Direttore Davide Troia

Venerdì 22 aprile

Ode alla libertà

Celebrazioni dei 200 anni di indipendenza della Grecia

Orchestra per fiati Università Europea di Cipro

Direttore Yiannis Miralis

Venerdì 29 aprile

Capolavori musicali del XIX secolo

Violoncello Luca Signorini

Pianoforte Paola Vitale

Musiche di L. van Beethoven, C. Franck, R.Schumann

Mercoledì 4 maggio

On the beat generation

Jazz music, poesia, vocalese nella New York anni ‘50

Saxes Giulio Martino

Vocals Giuppi Paone

Pianoforte Francesco D’Errico

Batteria Marco Fazzari

Venerdì 6 maggio

Viaggio nel Barocco

Violino barocco Marco Piantoni

Clavicembalo Giorgio Cerasoli

Musiche di H.I.F. von Biber, W.Byrd, G.Muffat, J.F. Rebel

Mercoledì 11 maggio

Jazz guitar trio

Chitarra Pietro Condorelli

Contrabbasso Marc Abrams

Batteria Antonio Romano

in collaborazione con le classi di basso e batteria;

Aldo Capasso ed Elisabetta Saviano

Venerdì 13 maggio

Anton Walter, uno Jakobiner tra Mozart e Beethoven

Fortepiano Giorgio Cerasoli e Francesco Pareti

Musiche di L. van Beethoven e W.A. Mozart

Mercoledì 18 maggio

Le sonate per clarinetto di Jean-Xaviere Lefèvre

Clarinetto storico Roberto Giordano

Violoncello Antonio Colonna

Venerdì 20 maggio

Giuseppe Prencipe, una vita per il violino

Introduzione di Paologiovanni Maione

Violino Riccardo Zamuner

Pianoforte Emanuele Delucchi

Musiche di E. Grieg, E.Gubitosi, W.A.Mozart, M.Ravel

Mercoledì 25 maggio

Da Schubert a Brahms: viaggio nella liederistica tedesca

A cura di Valeria Lambiase

Mezzosoprano Antonia Elida Facciuto

Pianoforte Alessandro Schiano Moriello

Musiche di J. Brahms, F.Schubert, R.Schumann

Venerdì 27 maggio

Il violoncello tra Classicismo e Romanticismo

Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella

Violoncello Luca Signorini

Direttore Mariano Patti

Musiche di F. I. Hajdn, G. Martucci, F. Mendelssohn, P.I. Tchaikosky

Venerdì 3 giugno

Il sassofono nella musica francese del Novecento

Sassofono Francesco Salime

Pianoforte Giovanni Mazzuca

Musiche di R. Boutry, A. Desenclos, I. Gotkovsky, J. Ibert, H. Tomasi

Venerdì 10 giugno

La tastiera galante di Giovanni Paisiello

Concerto sullo strumento donato a Paisiello da Caterina II di Russia

Pianoforte Francesco Pareti

Musiche di G.Paisiello

in collaborazione con la Fondazione Pietà dei Turchini di Napoli nell’ambito della stagione “Note Svelate”

Venerdì 17 giugno

Orchestra d’archi e solisti del San Pietro a Majella

Clarinetto Giampietro Giumento

Fagotto Mauro Russo

Direttore Mariano Patti

Musiche di P.Daniele/P.Marrone, R.Strauss

Venerdì 24 giugno

L’età classica da Napoli a Vienna

Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella

Pianoforte Lino Costagliola

Direttore Antonio Maione

Musiche di L. van Beethoven, F. I. Hajdn, G. Paisiello

Venerdì 1° luglio

Pianoquartet

Violino Mario Dell’Angelo

Viola Piero Massa

Violoncello Luca Signorini

Pianoforte Salvatore Biancardi

Musiche di W.A. Mozart, R Schumann