Da Francesco Di Bella a Dario Sansone: al via i concerti di "Classico Contemporaneo"

Dal 23/11/2023 al 08/12/2023

Dopo aver raccontato la musica ora è tempo di ascoltarla. È arrivato il momento delle performance live per "Classico Contemporaneo" la rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell'ambito del progetto "Napoli città della musica" ed organizzata da Acta Progettazioni APS che racconta e rielabora in chiave contemporanea tre grandi icone della musica napoletana: Bruni, Murolo e Caruso.

Si parte con gli eventi musicali dal Tan - Teatro Area Nord: il 23 novembre si esibiranno Fanali e Francesco Di Bella, un'accoppiata inedita in un contesto che ha fatto del patrimonio culturale nutrimento per il territorio. Si prosegue il 1° dicembre a piazza Fuga con Luk, Altea e Dario Sansone e l'8 dicembre in Auditorium Novecento con Il tesoro di San Gennaro Extended.

"Le tre date sono state scelte per rappresentare il tema della rassegna: la stretta interconnessione tra il classico e la modernità - dichiara Michele De Finis, direttore artistico di Classico Contemporaneo. Il Tan è un luogo legato a Bruni e lì sarà di scena un omaggio alle canzoni che legano Bruni a Murolo. FANALI con il suo linguaggio che mescola post rock con l'elettronica suonata reinterpreterà i classici, Francesco Di Bella rappresenta l'evoluzione moderna della canzone napoletana. Sulle scale di Piazzetta Fuga - dove Murolo è nato - abbiamo invece scelto una dimensione più intima, i live saranno voce e chitarra o voce e piano. Chiudiamo con l'8 Dicembre nella culla della canzone napoletana, all'Auditorium Novecento con il tesoro di San Gennaro che nasce proprio con l'idea di vestire i grandi classici di un suono contemporaneo. Insomma- conclude De Finis, tutte rappresentazioni in una chiave desueta, ma contrassegnate dalla profonda passione verso le nostre radici."

Ingresso gratuito

Info e prenotazioni: linktr.ee/classicocontemporaneo