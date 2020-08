Maldestro, Gunt, Zulù e tanti altri artisti: settembre in musica a San Domenico Maggiore

Al chiostro del complesso monumentale di San Domenico Maggiore proseguono gli appuntamenti di 'Restate a Napoli' la rassegna di spettacoli realizzata da AltoVolume, agenzia di eventi nata dall’unione di realtà già consolidate nel panorama locale e nazionale.

A dare il via alla manifestazione saranno GNUT&SOLLO, vulcanica coppia di autori dalle molteplici ispirazioni che saliranno sul palco del chiostro mercoledì 2 settembre. Un sodalizio di musica e poesia nato per gioco e divenuto poi cavallo di battaglia dell’inedita coppia.

Oltre la musica le immagini con il live- visual/sonorizzato del reading tratto dall’ultimo romanzo di WU MING 1 previsto per giovedì 3 settembre. Dal vivo Marco Messina della 99Posse, in questo caso manipolatore di suoni nel trio ELEM formato dall’artista visiva Loredana Antonelli e da Fabrizio Elvetico degli Illachime Quartet. Parole e lettura sono affidate a Roberto Bui aka Wu Ming 1.

Venerdì 4 settembre sarà in scena MALDESTRO, compositore e cantante napoletano tra i più raffinati della nuova generazione autoriale e penna di brani iconici come “Abbi cura di te”, scelto come colonna sonora del film Beata ignoranza con Marco Giallini e Alessandro Gassman.

Uno spettacolo che dura da trent’anni anni è invece quello in programma per sabato 5 settembre; VIO-LENTI è il concept di Luca "O'Zulù" Persico della 99Posse insieme a Edo Notarloberti che ci accompagnano in uno spettacolo voce e violino attraversando la carriera intera di Zulù. Dai primi passi all’apice del successo passando da Genova 2001 alla Palestina, il Kurdistan e ancora i 99. Un vero e proprio teatro di battaglia tra diverse personalità in diversi momenti di oltre tre decadi di musica e impegno.

Gli appuntamenti in programma si chiuderanno domenica 6 settembre con DARIO SANSONE, leader e autore della folk band napoletana Foja e per una sera one man show reinterpretando in chiave acustica, le canzoni e i momenti più emozionanti della sua poliedrica carriera di musicista, illustratore e fumettista; impreziosirà inoltre la sua performance presentando alcuni brani inediti.

PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 2 settembre GNUT & SOLLO

Giovedì 3 settembre WU MING 1 & ELEM

Venerdì 4 settembre MALDESTRO

Sabato 5 settembre LUCA O’ZULU’ PERSICO

Domenica 6 settembre DARIO SANSONE

Link alle prevendite: https://bit.ly/2ORXdZD