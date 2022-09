Concerti Candlelight: i suggestivi appuntamenti di settembre a Napoli

I Concerti Candlelight, intimi e suggestivi appuntamenti che reinterpretano autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica, proseguono nella città di Napoli a Settembre con un calendario di nuovi incontri.

"I programmi dei concerti Candlelight sono presentati in modo diverso in più di 20 paesi in tutto il mondo, in base alle preferenze musicali del pubblico in ogni paese. In Italia, abbiamo proposte uniche che valorizzano compositori come Baglioni, Dalla e altri noti musicisti italiani, i cui tributi si svolgeranno per la prima volta a Napoli nel mese di Settembre" - Costanza Sciascia, Project Manager Napoli per Candlelight Concerts.

I concerti Candlelight hanno infatti lo scopo di democratizzare l'accesso alla musica classica, permettendo a persone di tutto il mondo di godere delle opere di grandi compositori come Vivaldi, Chopin e Beethoven. Ma comprendono un'ampia varietà di temi e generi che vanno dal jazz, pop, colonne sonore dei film e balletto, rendendo omaggio ai principali successi di artisti contemporanei come i Queen, i Coldplay e Taylor Swift.

I concerti Candlelight sono eseguiti da talentuosi musicisti locali in splendide location che fanno parte del patrimonio culturale di ogni città.

I concerti Candlelight sono ormai presenti in più di 90 città in tutto il mondo, con oltre 3 milioni di partecipanti nel 2021. Con questo concetto, Fever Original porta la musica classica a un pubblico completamente nuovo, con il 70% dei partecipanti di età inferiore ai 40 anni.

L'agenda

Candlelight: Tributo ad Einaudi

Dove: Museo Diocesano (Largo Donnaregina, 80138)

Date e orari: sabato 10 settembre alle 19:30 e alle 21:30

Musicisti: pianista solista - Laura Cozzolino

Candlelight: Tributo a Baglioni, Dalla e altri cantautori italiani

Dove: Museo Diocesano (Largo Donnaregina, 80138)

Date e orari: domenica 11 settembre alle 19:30

Musicisti: Gennaro Musella (piano) e Emilio Mottola (violoncello)

Candlelight: Ennio Morricone e colonne sonore

Dove: Museo Diocesano (Largo Donnaregina, 80138)

Date e orari: domenica 11 settembre 2022 alle 21:30

Musicisti: Gennaro Musella (piano) e Emilio Mottola (violoncello)

Per gli ultimi aggiornamenti sui biglietti e l'elenco completo dei concerti, visitare: https://feverup.com/napoli/candlelight