Concerti Candlelight: gli appuntamenti di ottobre e novembre a Napoli

I Concerti Candlelight, intimi e suggestivi appuntamenti che reinterpretano autori e brani che hanno fatto e fanno la storia della musica, proseguono nella città di Napoli a Ottobre e a Novembre con un calendario di nuovi incontri.

“Tra le proposte in agenda per i mesi di Ottobre e Novembre troviamo due tributi speciali disponibili solo in Italia: Vasco Rossi e Pino Daniele, insieme ai nostri concerti distintivi dedicati ai più grandi successi dei Queen e al Maestro Ennio Morricone”, commenta Costanza Sciascia, Project Manager Napoli per Candlelight Concerts.

I concerti Candlelight - eseguiti da talentuosi musicisti locali in splendide location che fanno parte del patrimonio culturale di ogni città - hanno lo scopo di democratizzare l'accesso alla musica classica, permettendo a persone di tutto il mondo di godere delle opere di grandi compositori come Vivaldi, Chopin e Beethoven. Ma comprendono un'ampia varietà di temi e generi che vanno dal jazz, pop, colonne sonore dei film e balletto, rendendo omaggio ai principali successi di artisti contemporanei come i Queen, i Coldplay e Taylor Swift.

I concerti Candlelight sono ormai presenti in più di 90 città in tutto il mondo, con oltre 3 milioni di partecipanti nel 2021. Con questo concetto, Fever Original porta la musica classica a un pubblico completamente nuovo, con il 70% dei partecipanti di età inferiore ai 40 anni.

L’agenda

Candlelight: Tributo a Pino Daniele e altri cantautori italiani

Dove: Museo Diocesano

Date e orari: lunedì 3 ottobre alle 19:30 e alle 21:30

Prezzo: a partire da € 15

Candlelight: Tributo ai Queen

Dove: Museo Diocesano

Date e orari: martedì 4 ottobre alle 19:30 e 21:30

Prezzo: a partire da € 15

Candlelight: tributo a Vasco Rossi

Dove: Museo Diocesano

Date e orari: sabato 19 novembre alle 19:30

Prezzo: a partire da € 15

Candlelight: Ennio Morricone e colonne sonore

Dove: Museo Diocesano

Date e orari: domenica 19 novembre 2022 alle 21:30

Prezzo: a partire da € 15

Per gli ultimi aggiornamenti sui biglietti e l'elenco completo dei concerti, visitare:

https://feverup.com/napoli/candlelight