Concerti Candlelight, un'estate di musica all’aperto e in incantevoli luoghi di Napoli

I Concerti Candlelight, concerti intimi di musica classica organizzati da Fever, la piattaforma digitale leading nella scoperta di nuove forme di intrattenimento, arrivano con una nuova serie di concerti all’aperto e uno speciale evento a Salerno per godere delle spettacolari serate estive sulla Costiera.

In cima ai colli Aminei, in un parco incantato, con vista sul golfo di Napoli, si erge Villa Domi, una residenza del XVIII Secolo che testimonia il passaggio di grandi artisti come Mozart, Celeste Coltellini e Francesco Ierace. Questa estate, Villa Domi si illuminerà di migliaia di candele con i concerti Candlelight open air, regalando allo spettatore un'atmosfera unica creata anche dalle note di musicisti locali. I diversi programmi vedono tributi al grande maestro Ennio Morricone, Pino Daniele e ai più grandi successi dei Queen, dei Nirvana, Led Zeppelin ed altri.

Sempre a Napoli, per la prima volta, il Chiostro di Palazzo Caracciolo MGallery, un elegante palazzo del XIV secolo nel centro storico di Napoli, aprirà le sue porte per i concerti Candlelight a fine luglio e fine agosto.

Una novità è la scelta della Tenuta dei Normanni di Salerno, un anfiteatro di 800 mq ricreato in un’oasi di ulivi e immersa nel verde delle colline di Giovi, l’anfiteatro ospiterà i concerti Candlelight con un tributo a Pino Daniele e altri cantautori italiani sulle note di un pianoforte ed un violoncello.

I concerti Candlelight, creati da Fever Originals, sono esperienze uniche nel loro genere, si tratta di una serie di concerti di musica classica , jazz e leggera a lume di candela, cui scopo è quello di rendere la cultura musicale e non solo accessibile ad un vasto pubblico che può godere della scoperta di luoghi esclusivi accompagnati dalla musica di grandi compositori. I luoghi variano: chiostri e sale di edifici storici e palazzi d’epoca all’interno dei quali viene offerta la possibilità ad artisti locali di esibirsi sul loro territorio.

Il concept di Fever Original ha avuto successo portando la musica classica ad una audience tutta nuova: il 70% dei partecipanti infatti ha meno di 40 anni, è presente in 100 città diverse e vanta oltre 3 milioni di biglietti venduti.

Il programma dei Concerti Candlelight a Napoli:

Candlelight Open Air: Tributo a Pino Daniele e cantautori italiani a lume di candela

Dove: Villa Domi

Date e orari: 18 luglio alle 20h30 e alle 22h30

Prezzo: Biglietti a partire da €15

Candlelight Open Air: Tributo ai Queen a lume di candela

Dove: Villa Domi

Date e orari: 19 luglio alle 20h30 e alle 22h30

Prezzo: Biglietti a partire da €15

Candlelight Open Air: Tributo a Ennio Morricone a lume di candela

Dove: Villa Domi

Date e orari: 1 agosto alle 20h30 e alle 22h30

Prezzo: Biglietti a partire da €15

Candlelight Rock Open Air: Nirvana, Led Zeppelin ed altri

Dove: Villa Domi

Date e orari: 2 agosto alle 20h30 e alle 22h30

Prezzo: Biglietti a partire da €15

Candlelight: Tributo a Einaudi a lume di candela

Dove: Chiostro Palazzo Caracciolo MGallery

Date e orari: 26 luglio alle 20h30 e alle 22h30

Prezzo: Biglietti a partire da €15

Candlelight: Tributo a Ennio Morricone a lume di candela

Dove: Chiostro Palazzo Caracciolo MGallery

Date e orari: 27 luglio alle 20h30 e alle 22h30

Prezzo: Biglietti a partire da €15

Candlelight: Tributo ai Coldplay a lume di candela

Dove: Chiostro Palazzo Caracciolo MGallery

Date e orari: 25 agosto alle 20h30 e alle 22h30

Prezzo: Biglietti a partire da €15

Candlelight: tributo a Pino Daniele ed altri a lume di candela

Dove: Chiostro Palazzo Caracciolo MGallery

Date e orari: 26 agosto alle 20h30 e alle 22h30

Prezzo: Biglietti a partire da €15