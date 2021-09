'do Maggiore', la rassegna di musica e teatro che chiude l'Estate a Napoli 2021

L’Assessorato all’Istruzione, Cultura e Turismo, ha organizzato - attraverso una manifestazione di interesse - una rassegna di spettacoli di teatro, musica e danza, nel solco delle attività già programmate al Maschio Angioino, a Castel dell’Ovo e a San Domenico Maggiore e con l’intento di continuare ad offrire un supporto al comparto dello spettacolo dal vivo a seguito della grave crisi economica determinata dall'emergenza da COVID-19.

Dal 20 settembre e fino al 3 ottobre 2021, tutte le sere, uno spettacolo diverso da godere all'aperto e in sicurezza, come previsto dalle normative anticovid. Principalmente musica di generi diversi, dalla lirica alla classica napoletana, ma anche teatro, teatro canzone e performance - a prezzi contenuti - per dare a un ampio pubblico la possibilità di partecipare.

“Un'estate davvero intensa, organizzata nei luoghi monumentali della città, che già da soli rappresentavano e rappresentano uno spettacolo imperdibile. Maschio Angioino, Castel dell' Ovo, Parco Archeologico del Pausilypon, Pan/Palazzo delle Arti Napoli, palcoscenici straordinari per musica, teatro, arti visive e cinema: non abbiamo voluto mancare nessun genere costruendo pezzo dopo pezzo una ricca offerta gratuita o a prezzi accessibili da cittadini e turisti. Con questa ultima rassegna estiva in partenza il 20 settembre, dal titolo emblematico di 'do Maggiore' abbiamo voluto consegnare al centro antico, nel complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, una ulteriore possibilità di incontri tra il pubblico e la cultura musicale partenopea. Il Complesso monumentale vive non solo di sera ma tutto il giorno grazie alle mostre che ospitiamo nel Grande Refettorio, al primo piano, e l'attività convegnistica della sala del Capitolo - dichiara l'assessore all'Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Annamaria Palmieri.

Programma Estate a Napoli 2021 – Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore do Maggiore



lunedì 20/09

ore 20.00

SoGnata in do Maggiore – Le Melodie della Canzone Napoletana tra immaginazione e verità

Concerto voce e chitarra e chitarra/mandolino di accompagnamento lungo il sentiero della canzone napoletana

con Maria Mauro e Paolo Del Vecchio

a cura di: Maria Mauro

info: cell. 3383667643 mail musica.mm@libero.it

ingresso € 10,00 ; ridotto € 8,00 per gruppi di almeno quattro persone; gratuito under 13



martedì 21/09

ore 20.00

Ma n’atu sole. Dalla gloria di ‘O sole mio alla filosofia dei vicoli

Poesie, canzoni e macchiette del poeta Giovanni Capurro

a cura di: Associazione Napolincanto

info: cell. 3356789432 tel. 0813656215 mail napolincanto@live.it

per le modalità di ingresso contattare gli organizzatori



mercoledì 22/09

ore 21.00

Ciro Caravano & Virginia Sorrentino 4et in “Barbra Streisand e Michel Legrand Tribute”

Successi e colonne sonore: omaggio alla famosissima cantante Barbra Streisand e al grande compositore e arrangiatore Michel Legrand

con Virginia Sorrentino, Ciro Caravano, Marco de Tilla, Luigi Del Prete

a cura di: Gruppo Archeologico Kyme

info: cell. 3343329500 mail gakyme@libero.it www.gruppoarcheologicokyme.it

ingresso € 12,00



giovedì 23/09

ore 21.00

Circe, nell’antro della maga

Libera drammaturgia tratta dall’Odissea. La storia racconta gli anni in cui Ulisse si fermò presso la maga Circe

con Roberta Misticone, Livia Bertè, Luisa Leone, Valerio Lombardi; regia Livia Bertè

a cura di: Associazione La Chiave di Artemisia

info: cell. 3334666597 mail liviaberte20@gmail.com

ingresso € 12,00



sabato 25/09

ore 20.30

Napoli / Rio

Concerto di musica napoletana / brasiliana

con Marco Fasano, Antonio de Carmine, Moreana Chiara, con la partecipazione straordinaria di Alan de Luca

a cura di: Marechiaro Edizioni Musicali

info: mail lardieritiziana@gmail.com

ingresso € 10,00



domenica 26/09

ore 20.00

Liberarte

Spettacolo teatrale che nasce dal concetto di libertà e da come noi essere umani lo

intendiamo

con Ben Maggio, Rita Grimolizzi, Salvatore Ciccone

a cura di: Ben Maggio

info: cell. 3472536239 / 3407197317 mail sipariamo@gmail.com

ingresso € 12,00



lunedì 27/09

Atmosfere da sogno

Spettacolo-concerto tra lirica, teatro ed arte circense. Le più belle romanze d’opera e

operetta e classici napoletani incorniciati da esibizioni acrobatiche circensi

con Olga De Maio, Luca Lupoli, Lucio Lupoli, Giovanni Caso, ensemble Noi per Napoli e

artisti circensi della Compagnia di Sala

a cura di: Associazione Culturale Noi per Napoli

info: cell. 3394545044 mail noipernapoliart@gmail.com www.noipernapoli.it

ingresso € 10,00



martedì 28/09

ore 20.45

Canta Napoli Show

Spettacolo musicale di tradizione, interamente dedicato alla canzone napoletana con

cantanti, musicisti e ballerini

con Antonello Rondi e Lidia Doliwer

a cura di: Associazione Primavera

info: cell. 3933137982 mail assoprimavera@libero.it

ingresso € 15,00



mercoledì 29/09

ore 19.30

Tutte le donne che sono stata

Reading teatrale da Moliere a Goldoni, Ibsen, Garofalo. La forza, il romanticismo, la

determinazione, la sensibilità che l’universo femminile racchiude

con Emma Ciotola, Daniela Garofalo, Lina Perrella, Alessandra Sasso, Antonio Falco.

Regia di Lina Perrella

info: cell. 3477595542 / 3282071770 mail dangard12@libero.it

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria



giovedì 30/09

ore 20.30

Caruso è

Spettacolo di prosa con inserti musicali. Tre monologhi, tre personaggi e il loro incontro

con la voce del tenore, colonna sonora dei loro sentimenti, scintilla delle loro reazioni,

sfondo delle loro tristezze, accompagnati da un musicista che proporrà riadattamenti delle

celebri canzoni di Enrico Caruso

Con Sara Guardascione, Davide Mazzella, Andrea Cioffi, Emanuele Pontoni

info: cell. 3292655295

mail cercamond.teatro@gmail.com cercamondteatro.wixsite.com/index

ingresso € 12,00



venerdì 1/10

ore 21.00

Caros(u)onando

Spettacolo dedicato a Renato Carosone. Un piacevole viaggio nell’attività artistica del

Maestro napoletano per comprendere, attraverso la musica e qualche aneddoto, l’epoca,

la vita e il carattere di uno degli “ambasciatori” più conosciuti della città di Napoli nel

mondo

con la Compagnia L’Arrocco

a cura di: APS Insolitaguida Napoli

info: cell. 3389652288 mail info@insolitaguida.it www.insolitaguida.it

ingresso € 12,00



sabato 2/10

ore 21.00

Mio fratello è figlio unico. Omaggio a Rino Gaetano

Spettacolo di teatro e musica a quarant’anni dalla morte di Rino Gaetano

con Francesco Luongo, Laura Cuomo, Francesco Santagata, Giuseppe Di Taranto

a cura di: Associazione Primo Aiuto

info: cell. e whatsapp 3290422040 mail musicaeteatronapoli@gmail.com facebook

musicaeteatroincampania

ingresso € 12,00



domenica 3/10

ore 21.30

Oriana Lippa + Sillaba. Un concerto al femminile

Due progetti cantautoriali napoletani, sensibilità femminile ed artistica si uniscono per

generare amore e cambiamento con Oriana Lippa, Federica Ottombrino, Ludovica

Muratgia, Carla Boccadifuoco a cura di: Oriana Lippa e Sillaba

info: cell. 3474083317

ingresso € 7,00



Programma integrativo delle attività culturali di San Domenico:



dal 10 Settembre al 1 Ottobre – ore 09,00/18,30

Corridoio San Tommaso

“Sotto Il Segno Di San Gennaro”

Mostra

a cura dell’Associazione Jesce Sole

jescesole02@gmail.com



14 settembre - Pomeriggio

Sala del Capitolo

“Napoli - Un Cerimoniale Per La Città”

Presentazione libro

a cura dell’autore Umberto Zoccoli



14 Settembre – ore 09,00/18.30

Sala del Capitolo

“IX Edizione del Premio San Gennaro Day”

Convegno

a cura dell’Associazione Jesce Sole

jescesole02@gmail.com



15 Settembre – ore 09.00/18,30

Sala del Capitolo

“Concorso Premio Il Mio Racconto”

Convegno – Manifestazione

a cura dell’Associazione Livia Dumondet

segreteria@liviadumondetonlus.it



20 Settembre – ore 16,00/18,30

“Psicologinews.It”

Convegno

a cura della Redazione Psicologinews.It

redazione@psicologinews.it



21 Settembre – ore 09,00/18.30

Sala del Capitolo

“Commemorazione del centenario di Giovanni Capurro”

Evento Artistico Culturale

A cura dell’Associazione Napolincanto

napolincanto@live.it



Dal 22 Settembre al 5 Ottobre – ore 09,00/18,30

Sala Grande Refettorio

“Viaggiando il paradiso di Chiara”

Mostra di Michel Pochet

A cura dell’Associazione Focus Focolari

tel. 081 5305039



Dal 24 Settembre al 3 Ottobre – ore 09,30/18.30

Sala del Capitolo e Chiostro

“Viaggiando il paradiso di Chiara”

Convegni

A cura dell’Associazione Focus Focolari

Tel. 0815305039



24 Settembre – ore 16,00/20.30

Chiostro

“mediterranea Saving Humans”

convegno

a cura dell’Associazione Mediterranea Napoli

napolimediterranea@gmail.com