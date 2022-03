"Facimmece 'na risata" compie 10 anni e festeggia con un nuovo spettacolo

Facimmece 'na risata si prepara a festeggiare il suo decimo anniversario: la giovane compagnia teatrale, infatti, nasce a Barra nel maggio 2012, con l'idea di portare aria nuova nella periferia est di Napoli.

Facimmece 'na risata

La compagnia è formata da un gruppo di giovani e talentuosi attori, seguiti e supportati dal Capocomico Giuseppe Ferraro, che hanno abbracciato un progetto che unisce arte, cultura e sociale.

Durante il percorso teatrale, la compagnia ha presentato anche tanti spettacoli inediti, tra i quali: 'Nu presepe improvvisato, Chi la dura... la vince, Nella vita si può, 'Na famiglia all'improvviso e Nemmeno pe' tutto l'oro 'e stu munno. Tutti spettacoli che hanno portato la compagnia ad essere parte fondamentale di un quartiere spesso trascurato dalle istituzioni e ad affermarsi come una delle maggiori realtà della periferia est di Napoli.

Nuovo spettacolo per i 10 anni di attività

Per consacrare questi 10 anni di carriera, Ferraro ha scelto di portare in scena un nuovo inedito "Venuto al mondo", scritto in occasione della nascita del piccolo Enrico, suo primo figlio. Unp spettacolo brillante e diveretente, che racconta gli screzi tra una giovane coppia di sposi che non riescono ad avere bambini e la madre della sposa, la volontà dei giovani di avere un figlio e le tante difficoltà che devono vivere per far sì che questo accada, il tutto accompagnato da tantissime risate e da tanti personaggi comici immaginati e messi in scena da Ferraro.

Lo spettacolo andrà in scena a maggio. Le date, così come il teatro che lo ospiterà, saranno ufficializzati all'inizio di aprile. Intanto le prove continuano senza sosta e gli attori si preparano a regalare, ancora una volta, tante emozioni al pubblico in sala.

Fanno parte della compagnia: Simona Terracciano, Mario Capaccio, Stefania Officioso Simone Maddaluno, Marco Maddaluno, Maria Francesca Borriello, Massimo Fusco, Nicola Coppola, Angelica Andreozzi, Giuseppe Sfameli.