Comizi di Donne, talk e concerto sulla condizione femminile e l'approccio di Pasolini al sociale

In vista del centenario della nascita di Pasolini, doppio appuntamento, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio 2022 al Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, curato da Francesca Amirante.

L’Opera Pia Purgatorio ONLUS, presieduta da Giuseppe D’Acunto, che sostiene il progetto “Comizi di donne” a cura di Maria Teresa Annarumma, insieme al Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, propone due nuovi appuntamenti sulla scia del nuovo approccio a Pasolini proposto dal programma, un’ipotesi di lettura che possa aiutarci a sviluppare uno sguardo differente sulla condizione femminile.

Dopo le prime due date di dicembre con la proiezione de “Il Vangelo secondo Matteo” e la presentazione de “I Testimoni e la Storia”, videoinstallazione ispirata dall’interpretazione di Pasolini e de “Il Vangelo Secondo Matteo”, fatta da Craigie Horsfield, a cura di Maria Teresa Annarumma, con la colonna sonora di Marco Messina dei 99 Posse, che è stata “visitata” da centinaia di persone e che è visibile fino al 31 marzo, il progetto “Comizi di donne” prosegue giovedì 10 febbraio alle 17.30 con il talk “La rivoluzione narrativa. Pasolini, Grotowski ed il vangelo delle donne”, con la prof. Maria Pia Pagani ricercatrice di Drammaturgia e di Storia del teatro dell’Europa Orientale presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e la curatrice del progetto Maria Teresa Annarumma.

Sarà possibile seguire l’incontro in diretta sulla pagina Facebook del “Complesso Museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco”.

“Questa volta ci concentriamo sulle scelte estetiche fatta da Pasolini e sullo sviluppo delle sue idee che hanno, senza dubbio, un grande significato storico. Per aiutarci a capirne il valore – spiega Maria Teresa Annarumma - il talk esaminerà idee quali quella di performance e attenzione, così come una visione di arte vissuta come vita piuttosto che come sua rappresentazione, e lo faremo esaminando il tormentato percorso di un’altra figura fondamentale, il polacco Jerzy Grotowski, uno dei più influenti e rivoluzionari autori teatrali del XX secolo”.

Vivendo e lavorando ciascuno in uno dei due schieramenti che si contrapponevano nell’Europa del tempo, in un’epoca immediatamente successiva alla Seconda Guerra Mondiale, i due intellettuali hanno espresso il loro pensiero in un tempo contrassegnato dalla ricostruzione economica e sociale che aveva caratterizzato gli anni successivi la catastrofe della guerra. “Davanti ad un modello modernista in cui la politica stava mettendo da parte secoli di identità culturale, - prosegue Annarumma - entrambi decidono di utilizzare l’arte come strumento per immaginare modi per superare quello che per loro era l’impossibilità del presente. Inoltre, entrambi lo fanno scegliendo di sperimentare modelli per affermare la coscienza collettiva o individuale, nel tentativo di parlare alla realtà che ancora viveva sotto i processi di compromesso e falso progresso.

Con questo talk non vogliamo certo affermare che con le loro ricerche siano stati capaci di trovare soluzioni definitive, ma crediamo che oggi possa essere importante riappropriarsi delle loro scelte artistiche, in un’epoca in cui si sono realizzati quelli che al loro tempo erano “modelli di sviluppo” solo ipotizzati. Un tempo, il nostro, in cui i cambiamenti sociali di cui loro avevano solo visto l’inizio, hanno già mostrato fragilità e costanti crisi cicliche”.

Venerdì 11 febbraio dalle ore 19.00 il programma di concerti dal titolo “Le voci della storia”, a cura dei docenti Elio Martusciello e Alberto Gaetti del Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella di Napoli: Giorgio Basso e Stefano Gianpietro in “Witnesses Voices” con i video di Chiara Rigione; Gianluca Pompilio in “Memesis” con i video di Fabrizio Annunziata, Walter Aveta e Oscar Corpo in “Pasolini e la Morte. Muart e Morte di Pasolini”, con la collaborazione di Martina Ramunno e Fiorenzo Fierro.

Nato dalla collaborazione dell’Opera Pia Purgatorio ONLUS con il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, “Le voci della storia” si inoltrerà in un esame musicale delle scelte narrative realizzate da Pier Paolo Pasolini con tre opere appositamente composte per l’occasione, in cui a composizioni musicali si affiancheranno anche video d’artista. Si comincerà con “Witnesses Voices” di Giorgio Basso e Stefano Gianpietro che con la loro opera daranno nuovo respiro alle voci dei “testimoni” presenti nel lavoro di Pasolini, attraverso una installazione multimediale. A seguire Gianluca Pompilio con “Memesis”: un’opera che, creando uno stretto legame con la storia della chiesa di Santa Maria del Purgatorio ad Arco, prende spunto dal progetto incompiuto di un film di Pasolini ispirato alla Divina Commedia. In chiusura Oscar Corpo e Walter Aveta con “Pasolini e la Morte. Muart e Morte di Pasolini” sarà un’opera in due parti eseguita con un ensemble acustico di sei elementi ed un soprano. La prima parte sarà dedicata alla morte nella produzione poetica di Pasolini mentre la seconda alla drammatica fine dell’autore.

Ingresso libero con green pass rafforzato