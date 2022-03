Comitato “Commercianti Mercato – Lavinaio”, si inaugura la nuova sede per il rilancio della zona

Domenica 3 aprile alle ore 10.30, in via Carmine n. 30, si inaugura la nuova sede del comitato “Commercianti Mercato – Lavinaio” insieme al Comitato via Vespucci “Parco Marinella” e “Comitato Residenti Del Borgo Antico” del Borgo Orefici.

Lo scopo del comitato è il rilancio dell’intera zona Mercatale sotto il profilo storico, culturale, ambientale e commerciale.

"Dopo anni di abbandono - spiega il Comitato -, per scelte scellerate che hanno distrutto le attività storiche, i cittadini e i commercianti si sono uniti nel comitato per rilanciare l’antica vocazione della zona. A breve il comitato organizzerà una serie di eventi attrattivi, tra questi a Pasqua ci saranno molte sorprese che allieteranno i residenti e turisti".

All'inagurazione interverranno il presidente del Comitato Commercianti Mercato-Lavinaio sig. Pietro Esposito, l’Assessore al Turismo del Comune di Napoli dott.ssa Teresa Armato, il Presidente della II Municipalità dott. Roberto Marino, il Presidente della IV Municipalità dott.ssa Maria Caniglia, il Presidente della Banca BCC di Napoli dott. Amedeo Manzo (Banca di Credito Cooperativo di Napoli) sono stati invitati il Sindaco di Napoli dott. Gaetano Manfredi, l’Assessore al Turismo della Regione Campania dott. Felice Casucci, il Presidente della Camera dei deputati dott. Roberto Fico, il Presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola e tutte le autorità civili e delle forze dell’ordine.

IN FOTO: Direttivo Comitato Mercato Lavinaio (Mario Raia segretario, Petro Esposito Presidente, Nicola di Frenna Coordinatore territoriale, Gabriele Casillo rapporto con la stampa e Istituzioni)