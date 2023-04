Al via Comicon Napoli 2023, la più grande edizione di sempre: il programma del 28 aprile

Prezzo non disponibile

Inizia domani 28 aprile la XXIII edizione di COMICON Napoli - International Pop Culture Festival alla Mostra d’Oltremare. Quattro giorni di fumetti, cinema e serie tv, videogiochi e giochi e molto altro. Tra gli ospiti più attesi venerdì 28 aprile, il Magister Giorgio Cavazzano, la poster artist Mirka Andolfo, i The Jackal, il cast di Mare fuori, John Romero, Pu Liu.

Tantissimi gli eventi in programma: dall’incontro in collegamento con Jim Lee alle prime immagini del film Fast X, dalla performance di Tetsuro Shimaguchi per Kill Bill vol. 1 alla presentazione della serie animata e del videogioco di Dragonero fino al concerto di Cristina D’Avena!

VENERDÌ 28 APRILE - GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI

- Fast X - Le prime immagini in anteprima del decimo capitolo della saga Fast & Furious

- Batman: dall'America all'Europa, e ritorno. Incontro con Jim Lee (in collegamento), Giuseppe Camuncoli, Matteo Casali e Brian Azzarello

- Giorgio Cavazzano e la rivoluzione oltredisneyana. Dialogo fra il Magister, la poster artist Mirka Andolfo e la presidente di giuria dei Premi COMICON 2023 Barbara Canepa

- The Jackal presentano in anteprima assoluta la serie Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget, targata Prime Video

- Evento con Pu Liu, Game Director di League of Legends, per festeggiare dieci anni italiani di un fenomeno mondiale

- La cultura rompe le sbarre: il caso Mare fuori. Incontro con il cast e il regista della serie Rai.

- Cristina D’Avena in concerto con la Bim Bum Bam Cartoon band

- Manga Power: se ne parla con il fumettista Daniel Warren Johnson

- Kill Bill vol. 1 vent’anni dopo: Tetsuro Shimaguchi, coreografo della scena degli “88 folli” del film di Quentin Tarantino, si racconta al pubblico

- Dragonero: presentazione della serie animata Dragonero. I paladini e del videogioco Dragonero l’ascesa di Draquir

Il programma completo è disponibile su https://napoli.comicon.it/programma/