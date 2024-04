Comicon Napoli 2024, tanti ospiti e un evento speciale con Milo Manara ed Elodie

A meno di un mese dall’inizio di COMICON Napoli (Mostra d’Oltremare, 25 - 28 aprile), il programma dell’International Pop Culture Festival si arricchisce sempre di più.



Un evento imperdibile sarà quello che vedrà insieme sul palco del Teatro Mediterraneo Milo Manara ed Elodie venerdì 26 aprile. Manara ha recentemente realizzato la cover del clubtape di Elodie Red Light e sarà il sodalizio tra questi due protagonisti della creatività italiana il punto di partenza per un confronto su quanto sia cambiato il modo di rappresentare la donna nell'arte e nella comunicazione, e su quanti stimoli possano offrire i cortocircuiti tra musica e disegno. Una conversazione tra due star internazionali moderata dalla scrittrice Valeria Parrella.

Grande novità è il ritorno di Casty, uno dei maggiori autori di fumetti Disney del panorama internazionale. In occasione di COMICON Casty firma la variant cover di Topolino #3570 e, inoltre, sarà protagonista della mostra “Casty. Oltremondi disneyani”.

Sabato 27 aprile s’incontreranno sul palco dell’Hyper Stage l’opinionista, cronista ed ex calciatore Lele Adani, lo Youtuber Federico Betti in arte MikeShowSha, e il punto di riferimento per gli appassionati calcio Chiamarsi Bomber. Si parlerà di calcio, di videogiochi, del mercato delle figurine (in particolare della collezione ufficiale UEFA EURO 2024) in un evento targato COMICON e TOPPS.

Al genio di Salvador Dalì è dedicato Daaaaaalì!, nuovo lungometraggio di Quentin Dupieux, presentato Fuori Concorso alla 80esima Mostra del Cinema di Venezia e proiettato in anteprima a COMICON Napoli.

Sempre in anteprima sarà possibile assistere alla proiezione del documentario Il viaggio di carta e all’incontro con il regista Sergio Basso, un viaggio alla scoperta del boom del fumetto che ha accompagnato la storia d’Italia degli ultimi 50 anni.

Sarà presente tutti i giorni di festival Minami Seira, illustratrice originale e character designer dei personaggi di The Rising of the Shield Hero, la fortunata saga light novel, manga e anime a tema Isekai il cui protagonista, il giovane Naofumi, si ritrova proiettato in un universo fantasy parallelo per ricevere un inaspettato potere… e diventare un antieroe! Grazie alla collaborazione con Crunchyroll e J-Pop Manga, l’illustratrice incontrerà il pubblico, si esibirà in uno speciale evento di disegno dal vivo e terrà alcune\ sessioni di firme.

CASTY: LA VARIANT COVER DI TOPOLINO #3570 E LA MOSTRA

Disponibile in anteprima a COMICON Napoli grazie a Panini Comics e dalla settimana successiva in fumetteria e su panini.it, la variant cover di Topolino #3570 disegnata da Casty è una perla per tutti i collezionisti, con Topolino, Minni e Pluto immortalati in una “foto ricordo” con uno degli scorci più famosi del mondo. Casty sarà presente a COMICON, dove sarà protagonista della mostra “Casty. Oltremondi disneyani”. Da sceneggiatore avventuroso ad autore unico di thriller classici, ha segnato gli ultimi vent’anni di fumetto Disney, in bilico fra modernità e la tradizione di Floyd Gottfredson e Romano Scarpa. Dedicandosi soprattutto a Topolino, lo ha reso protagonista di avventure dai toni più vari: mistero, sottili inquietudini, umorismo bonario e pacioso. Ma non si è accontentato di lavorare nel solco dei maestri: ne ha tracciato uno tutto suo. E così le sue storie hanno esplorato mondi fantasiosi, spazi utopici o apocalittici, concetti e personaggi nuovi come l’archeologa Eurasia Tost. Casty è al centro di una mostra che ne racconta l’estro e l’inventiva, e illustra il suo processo creativo con bozzetti mai visti prima e materiali inediti, tratti dalle sue storie più amate e, in anteprima, con un estratto del suo atteso ritorno sulle pagine di Topolino.

DAAAAAALÌ - ANTEPRIMA DEL FILM DI QUENTIN DUPIEUX

Presentato Fuori Concorso alla 80. Mostra del Cinema di Venezia, Daaaaaalì!, il nuovo lungometraggio di Quentin Dupieux arriva in anteprima a COMICON Napoli venerdì 26 aprile. Un omaggio al maestro surrealista Salvador Dalì, un film in cui una giovane giornalista francese incontra ripetutamente Dalí per un documentario che non inizia mai a girare… Arriverà al cinema con Lucky Red.

IL VIAGGIO DI CARTA - ANTEPRIMA DEL DOCUMENTARIO DI SERGIO BASSO

In anteprima a COMICON Napoli, il documentario Il viaggio di carta di Sergio Basso prodotto da Giallo Limone, un viaggio attraverso il boom del fumetto che ha accompagnato la storia d’Italia degli ultimi 50 anni. Dalle riviste d’autore che dettarono legge in Europa a quelle underground che diffusero i nuovi gusti dei giovani, fino all’esplosione delle matite al femminile negli ultimi anni, e della moda dei manga giapponesi che imperversa tra liceali e universitari: raccontare il fumetto è raccontare le passioni degli Italiani, i loro desideri ed anche le loro paure. Una cartina di tornasole straordinaria. Valentina, 28 anni, si affaccia ora al mondo dei comics. Ha talento ma è piena di paura. Il viaggio di carta la segue in un’avventura alla ricerca di risposte, in giro per i fumettisti italiani. Ne tornerà con gli occhi pieni di storie, disegni, idee. Gli occhi pieni di futuro. Appuntamento a giovedì 25 aprile.

BIGLIETTI

Costi Biglietti COMICON Napoli 2024

Ingresso giornaliero: 16.00€

Abbonamento 4 giorni: 38.00€

Ridotto giornaliero: 12.00€

Gruppi scuole: 8.00€

Biglietti in vendita su ticket.comicon.it.