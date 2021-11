Comicon Extra, al via “Sensuability. ti ha detto niente la mamma? Reload two”

Orario non disponibile

“Sensuability. Ti ha detto niente la mamma? Reload Two” arriva in Campania, nell’ambito della rassegna Comicon Extra.



Dal primo dicembre al 10 gennaio 2022, presso il Multisala Corallo di Torre del Greco, saranno esposte le opere della terza edizione della mostra dedicata al binomio sessualità e disabilità, promossa dall’associazione di promozione sociale Nessunotocchimario, in collaborazione con Comicon.



I protagonisti sono dei corpi imperfetti, ma estremamente sensuali che esprimono la bellezza e la potenza della loro diversità, diventando interpreti di alcune delle opere d’arte più famose al mondo.



L'inaugurazione, in programma domani alle ore 19.00, segue l'esposizione delle opere relative al bando precedente, incentrato sul rapporto tra cinema, disabilità e sessualità. Inoltre, fino al 15 gennaio 2022 è possibile partecipare al bando in concorso per l'edizione dedicata al tema della pubblicità, che sarà inaugurata il 14 febbraio presso la Casa del Cinema di Roma. Presidente della giuria è Josephine Yole Signorelli, Fumettibrutti.