Al Comicon anche i Supereroi dell'A.Ge, che portano sorrisi ai piccoli pazienti

L'edizione 2024 del Comicon Napoli si è chiusa con numeri da record: oltre 175mila i visitatori nei 4 giorni di festival alla Mostra D'Oltremare. Tantissimi gli ospiti nazionali e internazionali e un programma di eventi ricchissimo.

Presenti a questa edizione dell'International Pop Culture Festival, anche i volontari dell'A.Ge (Associazione Italiana Genitori) di Mugnano e Area Nord di Napoli, che da tempo - nelle vesti dei più amati Supereroi - danno vita a una serie iniziative a favore dei bambini ospedalizzati, con lo scopo di portare doni e sorrisi. Proprio per le iniziative solidali messe in campo, lo scorso 30 gennaio al Palazzo Reale di Portici, il presidente e i volontari dell'A.Ge. sono stati riconosciuti come ambasciatori di gentilezza, durante la cerimonia inaugurale che ha celebrato la città metropolitana di Napoli come capitale della gentilezza.

"Siamo qui al Comicon - ha spiegato il presidente Ciro Ambrosini durante la manifestazione -, in queste meravigliose giornate di inclusione e aggregazione giovanile, per far capire l'importanza di un costume, quanto anche un semplice costume possa essere importante per portare un sorriso ai bambini".

"L'A.Ge - speiga ancora Ambrosini - nasce proprio da un gruppo di volontari che hanno deciso di impegnarsi per il sociale. Tra le tante iniziative che portiamo avanti, c'è soprattutto quella di entrare nelle strutture ospedaliere e portare sorrisi ai bambini e un po' di speranza ai genitori, con balli, giochi e tanto divertimento. Quest'anno abbiamo già fatto molte iniziative e si proseguirà con tante altre, anche a breve".

L'A.Ge. Mugnano e Area Nord di Napoli nasce il 29 gennaio 2021. La sua sede legale si trova presso il Liceo Scientifico Statale Emilio Segrè di Mugnano di Napoli ed è stata fondata da Ciro Ambrosini, che ne è il presidente, e da Raffaele Carandente, suo collaboratore. La missione di tale associazione è sostenere gli interessi delle famiglie e dei giovani sotto ogni aspetto educativo. L'associazione è particolarmente attiva nella promozione di iniziative e progetti socioculturali, collaborando con scuole, istituzioni, ospedali e altre associazioni locali.

Tra i progetti più rilevanti che l'A.Ge. Mugnano e Area Nord di Napoli ha portato a termine, vi sono quelli svolti negli ospedali, dove i volontari si sono travestiti da supereroi per regalare allegria e doni ai bambini e alle bambine ospedalizzati.

Il 5 febbraio 2024, al teatro Lendi di Sant'Arpino, si è tenuta la nona edizione dei Tele Club Italia Awards, durante la quale sono stati premiati personaggi che si sono distinti in vari ambiti per il loro contributo alla società. Tra i premiati, Don Maurizio Patriciello e la ricercatrice Cristina Russo hanno ricevuto il riconoscimento come "personaggi dell'anno", per il loro impegno, rispettivamente, nella lotta alla camorra e nelle ricerche sul tumore al seno. Il premio "mondo del sociale" è stato assegnato all'associazione A.Ge. per le sue iniziative a favore dei minori e dei piccoli pazienti ospedalizzati nell'area nord di Napoli. Durante l'evento sono stati consegnati premi anche ad altre categorie, inclusi quelli per il "mondo del lavoro" e un premio speciale alla memoria di Giulia Tramontano e del bambino che portava in grembo, Thiago, sottolineando l'impegno della comunità contro la violenza sulle donne.