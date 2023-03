Comicon 2023: ospiti ed eventi dell'area Asian

Come ogni anno torna l’amata area ASIAN di COMICON Napoli (28 aprile - 1 maggio), fiore all’occhio del festival, frequentatissima dagli appassionati della cultura d’Oriente: un intero padiglione della Mostra d’Oltremare con stand e attività tematiche, ma soprattutto un fitto programma di ospiti ed eventi, tra cui: la fumettista giapponese Miki Yoshikawa che torna in Italia dopo 10 anni in occasione dell’uscita della sua nuova opera, A Couple of Cuckoos (Star Comics); la mangaka Aki Irie che presenterà la sua nuova opera Nuvole e Nord-ovest (J-Pop Manga) e sarà protagonista di una mostra; il più noto mangaka europeo Tony Valente, creatore della saga Radiant; l’imperdibile incontro con Masashi Haneda, professore dell'Università di Tokyo, divulgatore e co-autore (e co-protagonista) del manga Sekai No Rekishi, che spiegherà l’importanza e l’efficacia di raccontare la Storia attraverso i manga; le numerose proiezioni di anime in anteprima italiana, in collaborazione con Crunchyroll, fra le quali il finale di stagione di Chainsaw Man doppiato in italiano; “Manga power”, il nuovo format di incontri con il pubblico curato dal “Trio del manga” - Cavernadiplatone, Sommobuta e TimeWalker; la cosplayer Yuji Koi. E infine, le immancabili e amatissime COMICON Cosplay Challenge Pro, Cosplay Challenge Kids e Cosplay Challenge.

MIKI YOSHIKAWA

Autrice di Yamada-Kun e le 7 Streghe e di Yankee-Kun & Megane-Chan – Il teppista e la quattrocchi torna in Italia dopo 10 anni in occasione dell’uscita della sua nuova opera, A Couple of Cuckoos (Star Comics). Già nota al pubblico italiano grazie all’omonima serie anime di successo disponibile sulla piattaforma Crunchyroll, A Couple of Cuckoos racconta la storia di un ragazzo e una ragazza scambiati alla nascita, che si ritroveranno curiosamente invischiati in un matrimonio combinato. Con un tono fresco, divertente e sbarazzino quanto basta, questa commedia parla a un ampio pubblico dipingendo con ironia situazioni di vita quotidiana. “Sono sempre molto attenta alle tendenze e ai costumi. Per questo motivo ho reso Erika Amano, protagonista di A Couple of Cuckoos, una influencer. L’intento era proprio quello di rispecchiare l’attualità”, ha spiegato la popolare autrice, che all’attenzione per le mode e le tendenze giovanili abbina uno stile di disegno morbido, vezzoso e seducente. Miki Yoshikawa sarà a COMICON dal 28 aprile al 1° maggio. Il programma completo dei firmacopie, degli eventi aperti al pubblico che la vedranno coinvolta e delle iniziative editoriali attinenti saranno comunicati prossimamente sui siti ufficiali e i canali social di Star Comics e COMICON.

AKI IRIE

È una mangaka della Prefettura di Kagawa. Tra le sue opere più importanti troviamo Il mondo di Ran, serie in sette volumi che si è conquistata un grande seguito di lettori per via dei suoi personaggi affascinanti e del tratto fresco e vibrante, selezionata come opera da leggere dal comitato del XV Japan Media Arts Festival. La sua più recente opera Nuvole a Nord-Ovest, serializzata sulla rivista Aokishi (Kadokawa) e nominata nel 2019 per il prestigioso premio Manga Taisho, narra le vicende del giovanissimo investigatore privato Kei, un giapponese che vive in Islanda e che possiede la straordinaria abilità di comunicare con macchinari e tecnologie. Entrambi i titoli sono editi in Italia da J-Pop Manga.

Aki Irie parteciperà a esclusivi firmacopie ed eventi dedicati durante COMICON dal 28 aprile al 1° maggio, e il suo lavoro sarà inoltre oggetto di una mostra personale. Il programma completo dei firmacopie, degli eventi aperti al pubblico che la vedranno coinvolta e delle iniziative editoriali attinenti saranno comunicati prossimamente sui siti ufficiali e i canali social di J-Pop Manga e COMICON.

TONY VALENTE

Nato nel 1984 a Tolosa, Tony Valente si interessa sia alle bande dessinée franco-belga che ai manga. Debutta nel fumetto nel 2004 con il fantasy Les 4 Princes de Ganahan, nel 2008 si tuffa in atmosfere manga con la serie Hana Attori, e nel 2012 avvia la trilogia S.p.e.e.d. Angels. Nel 2012 inizia il manga Radiant, che narra un mondo popolato da creature mostruose e da maghi, impegnati nella ricerca dell’enigmatica tana delle creature. Avventura iniziatica immersa in uno scenario tipico degli shonen manga, e insieme un viaggio nella fantasia sincretica tra Oriente e Occidente, Radiant diventa un successo tale che la serie viene pubblicata in Giappone direttamente in volumi, con il plauso di autori influenti (Y?suke Murata di One Punch Man e Hiro Mashima di Fairy Tail). Inoltre è stato realizzato un adattamento anime da NHK, la prima emittente pubblica giapponese. L’opera, giunta al 17esimo volume, ha raccolto diversi riconoscimenti fra cui il premio Daruma al festival Japan Expo 2016 come miglior manga internazionale, rivelandosi apprezzata dai lettori e dalla critica in tutto il mondo.

MASASHI HANEDA

Raccontare la Storia è lo scopo di molti manga. E spesso funziona, ispirando lettori e autori, e finendo col diventare un'originale risorsa didattica. Tra gli esempi più celebri e ambiziosi, in Giappone c'è la serie in venti volumi Sekai No Rekishi (?????, Storia del Mondo), pubblicata dall’editore Kadokawa, che rappresenta un caso di eccellenza nella divulgazione storica con il fumetto. Masashi Haneda, uno dei più noti storici giapponesi, Professore Ordinario presso l’Università di Tokyo e studioso di Storia Globale, diventato co-autore (e co-protagonista) del manga Sekai No Rekishi, ne parla con il divulgatore e manga-influencer Sommobuta. Appuntamento a venerdì 28 aprile, ore 11:00, presso la Sala Hiroba.

LE NOVITA’ ANIME IN PROIEZIONI SPECIALI CON CRUNCHYROLL

Ritornano anche quest’anno le anteprime e le proiezioni di anime realizzate in collaborazione con Crunchyroll, la piattaforma di streaming che sarà presente al festival con uno stand nell’area Asian Village. Chainsaw Man, l’anime rivelazione del 2022 in esclusiva su Crunchyroll arriva a COMICON doppiato in italiano: sarà quindi possibile vedere il finale di stagione, con l’episodio 10 e, in anteprima assoluta, gli episodi 11 e 12! Inoltre Blue Lock, l’anime calcistico che sta mettendo a segno vittorie in ogni paese, arriva al festival con l’anteprima dei primi due episodi doppiati in italiano. Fra i titoli in programma sbarcano in anteprima i primi due episodi di A Couple of Cuckoos, con una proiezione evento alla presenza dell’autrice del manga Miki Yoshikawa, in collaborazione con Star Comics. Infine, una sorpresa per i fan: una proiezione speciale di The Quintessential Quintuplets Movie!

“MANGA POWER” CON IL “TRIO DEL MANGA” - CAVERNADIPLATONE, SOMMOBUTA E TIMEWALKER

Debutta a COMICON 2023 un nuovo format di incontri, curato e animato dal “Trio del manga” - Cavernadiplatone, Sommobuta e TimeWalker - dedicato alla riflessione sulla forza simbolica, artistica ed economica che il manga esprime oggi, senza vincoli geografici o culturali di sorta. Ciascun talk ospiterà artisti o creativi occidentali, sia italiani che stranieri. Se i manga hanno ormai pervaso l’immaginario globale, e il loro stile è inconfondibile, come ha influito il fumetto giapponese sul loro lavoro, il loro immaginario e la loro carriera? Tra i primi ospiti, la creator e illustratrice Fraffrog, e il disegnatore Marvel e Image Comics Daniel Warren Johnson.

YUJI KOI COSPLAYER

Trasferitasi in Svizzera, Yuji Koi Cosplayer è una modella e cosplayer di origini vietnamite con più di mezzo milione di follower tra le varie piattaforme su cui pubblica i propri lavori. Nel 2017 ha partecipato alla prestigiosa competizione World Cosplay Summit come rappresentante del Vietnam avendo anche vinto per tre anni di fila (dal 2014 al 2016) il primo premio al Best Cosplayer of the Year nel suo paese natale. Tra i brand internazionali con i quali ha collaborato troviamo Riot Games, HoYoVerse, Sharkmob e Tencent. Yuji sarà al festival per raccontarsi e incontrare il pubblico tramite i meet & greet, le sessioni di autografi e i talk che la vedranno protagonista.

LE GARE COSPLAY DI COMICON NAPOLI 2023

Le gare Cosplay sono, da sempre, tra i momenti più attesi di COMICON. La COMICON Cosplay Challenge Pro 2023 si svolgerà come di consueto al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, sabato 29 aprile alle 14.30, e in diretta streaming sui canali social di COMICON. I migliori cosplayer della competizione saranno scelti per rappresentare l’Italia alle finali del TOC - Tournament of Championship, evento che si svolgerà a Vienna in Austria e che incoronerà il miglior rappresentante dell’arte Cosplay in Europa.

Tornano anche le amate Cosplay Challenge KIDS, rivolta ai giovanissimi, e Cosplay Challenge, aperta a tutti, che si terrà domenica 30 aprile sul nuovo Main Stage di COMICON Napoli: l’Arena Flegrea, seconda arena più grande d’Italia.