Carmelobruna in "Come per incanto"

Nell’atmosfera incantata del teatro le marionette prendono vita e la magia può cominciare … così, come a simboleggiare la rinascita dopo oltre un anno di pandemia, comincia uno degli spettacoli più riusciti del premiato duo artistico Carmelobruna, nella circostanza rivisitato per sorprendere ancor di più lo spettatore.



Come di consueto il duo si addentrerà nei preziosi meandri dell’immenso serbatoio della cultura napoletana restituendoci una poliedrica performance in cui celebri brani si intrecceranno a brevi racconti, curiosità e frammenti poetici, così da sollecitare ogni possibile interesse artistico dei presenti.



In collaborazione col duo, parte attiva e rilevante dello spettacolo sarà costituita dal genio al piano del Maestro Raffaele Marzano, dalla leggiadria delle ballerine dell’Associazione La Danse con le coerografie di Gabriella Cerasuolo, e dalla maestria ai costumi e dalla simpatia sul palco di Annamaria Cecere: insomma, musica, danza e arte si fonderanno a generare uno spettacolo unico e coinvolgente.



A ulteriore merito dei protagonisti non va infine sottovalutato il fine meritorio dello spettacolo, ossia il supporto all’associazione Noos.

L’Associazione Noos che patrocina è co-organizza lo spettacolo, è da anni attivamente impegnata nel recupero e reinserimento nella società di soggetti con disabilità mentali.



Informazioni:

E richiesto un piccolo contributo di 5 euro.

Obbligatoria, ma è fortemente consigliata la prenotazione (per le norme anticovid, allo stato attuale, i posti in platea saranno ridotti del 75%)



Dove e quando:

Teatro Troisi

Via Leopardi 192, Fuorigrotta (Napoli)

Sabato 12 Giugno 2021, ore 19:00



Contatti e Prenotazioni:

Teatro Troisi: 081 629908 – 330 467554

Carmelobruna: 339 2012642, 331 9750429, 081416008



Contatti Associazione Noos:

https://www.facebook.com/AssociazioneNoosNapoli

Pina: 366 2661634

Monica: 349 6117219

Antonio: 328 6220590

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...