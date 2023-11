Combo, the Queer dance combination festival a Galleria Toledo

A Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione dei Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, da venerdì 3 a domenica 5 novembre 2023, Combo, festival di danza contemporanea - messo in scena dalla compagnia di danza Cornelia - che trae ispirazione dal concerto di Combinazione. Combo accoglie sul palco il massimo della libertà espressiva.

5 spettacoli, 1 convegno allo Spazio Nea e una masterclass al teatro Sannazaro.

Combo si riferisce ai vari possibili modi con cui si possono accostare due o più elementi. L’evento vuole indagare le affinità, le controversie e i paradossi che possono venirsi a creare nel momento in cui persone, culture o corpi diversi entrano in contatto. Nello specifico, la seconda edizione del festival prende in analisi il tema delle DIFFERENZE come punto di partenza da cui far scaturire una programmazione artistica che riflette sulle questioni di INCLUSIVITÀ, INTEGRAZIONE E ACCESSIBILITÀ.

“..Pensiamo che la diversità sia il dono più importante di questo mondo e noi abbiamo il compito di sfruttarlo al meglio. Attraverso lo spettacolo dal vivo, infatti, possiamo ammirare tutto ciò che è convenzionalmente ritenuto diverso da noi stessi e abbiamo la possibilità e il dovere di arricchirci osservando la cultura, i costumi e la lingua altrui, mettendo da parte il conformismo, le convenzioni e la quotidianità. Solo attraverso la diversità nel mondo possiamo completare la nostra persona e mantenerla tale...”

Team CORNELIA

(Nyko Piscopo, Eleonora Greco, Leopoldo Guadagno, Francesco Russo, Nicolas Grimaldi Capitello)

PROGRAMMA

3 NOVEMBRE / ore 11.00

#INCLUSION

PROXIMUS

ALLEARSI CONTRO L’ABILISMO

Convegno

Spazio Nea - Piazza Bellini

ore 11.00

FREAK OUT!

Collettivo Laagam

Progetto vincitore del Bando Ministeriale “ACCESSIBILITA’ di ARTISTE/I con DISABILITA’ allo spettacolo dal vivo”.

Prendendo le mosse dal freak show storico che esibiva persone, o animali, dall’aspetto insolito o anomalo con l’obiettivo di attirare e impressionare gli spettatori, il progetto vuole suscitare domande e riflessioni sul tema della disabilità e delle rappresentazioni e autorappresentazioni che si fanno oggi del corpo con disabilità in Italia.



4 NOVEMBRE / ore 20.30

#EXPRESSION

PUNK PAJAMA PARTY

Divadlo Studio Tanca (Slovacchia)

Uno sguardo retrospettivo alla sottocultura controversa e incompresa del punk, rivitalizzandone l'eredità di fronte ai giovani di oggi. Un lavoro sfacciato ed elementare, pieno di musica ad alto volume, sudore ed estetica sporca ambientata in contesti sorprendenti.

5 NOVEMBRE / ore 18.00

#IMPACT

Compagnia Lost Movement

“O” racconta di un incontro che si ridefinisce ogni volta a seconda dei suoi interpreti. Due persone in scena divise da un pallone. Sono due uomini, maestro e allievo, adulto e giovane, l’esperto e lo scaltro. Sono due sconosciuti, due innamorati. Insieme si scoprono l’uno negli occhi dell’altro.

PASSIVELY INTERACTING WITH THE OUTSIDE WORLD

Giulia Roversi

Avvolgiamo tutto in PLASTICA; Indossiamo spesso la plastica; Mangiamo, beviamo e respiriamo la plastica senza sapere.

Il progetto intende riflettere sulla passività inconscia che manifestiamo ogni giorno rispetto alla realtà esterna, in termini di preservazione dell'ambiente, inquinamento e sovrappopolazione.

DISMORFIBLE - A BEAUTY’S COMEDY

Virginia Picchi e Natalia Pulido Granada

Call - Accademia Nazionale di Danza di Roma

ATTIVITA’ EXTRA

PUBLIC SPEAKING LAB THEATRE

Claudio Achilli (docente 24ORE Business School)

Cornelia Dance Company

4 novembre 2023

Dalle 9.00 ale 17.00

TEATRO SANNAZARO

COSTI

Prezzo intero: 150 euro

Under 25: 100 euro

Per Informazioni su costi e prenotazioni:

COSTI BIGLIETTERIA

Intero: 10 euro

Ridotto: 8 euro

Scuole di danza: 5 euro