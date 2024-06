Combo - The Queer Dance Combination Festival: al via la terza edizione a Galleria Toledo

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno 2024 a Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli, la terza edizione di Combo - The Queer Dance Combination Festival.

La compagnia di danza Cornelia nel “Pride Month”, il mese del Pride, presenta Combo, festival di danza contemporanea che trae ispirazione dal concetto di combinazione, secondo il quale ci si riferisce ai vari possibili modi con cui si possono accostare due o più elementi. L’evento indaga le affinità, le controversie e i paradossi che possono venirsi a creare nel momento in cui persone, culture o corpi diversi entrano in contatto. Nello specifico, la terza edizione del festival, presenta una programmazione artistica per riflettere sulla tematica della pace e sulla condizione dell’essere umano contemporaneo. Queer è un termine anglosassone che sta per «strano», «bizzarro», e a sua volta deriverebbe dal tedesco quer, «diagonale», «di traverso». Attraversare trasversalmente sia il pubblico che l’arte è uno degli obiettivi che ci si propone, al fine di creare un ambiente-evento inclusivo, in cui i concetti di strano e normale vengono rimessi in discussione attraverso il corpo danzante.

Apertura venerdì 7 giugno alle 20.30 con “Humanity” , a cura di Rino Rivetti, a seguire NJRD [Not Just the right dance] qualcosa non è come dovrebbe essere Marco Munno / ARB Dace CCompany T.R.I.P.O.F.O.B.I.A Pablo Girolami / Ivona .

Sabato 8 giugno alle 20.30 “Connextion”: The Quel Jam Session, prima sessione queer di improvvisazione tra musica e danza.

Domenica 9 giugno alle 18 “Migration Love”: progetto coreografico di Nicolas Grimaldi Capitello con gli allievi del Liceo Coreutico Palizzi, a seguire “Corpo mutevole- Be/Yourself” di Antonello Tudisco.- Restituzione del laboratorio fisico per attraversamenti di genere (Spazio Comunale Forcella) . In chiusura “Revival”di Gennaro Maione / HumanBodies

PROGRAMMA

7 Giugno / Humanity 20.30 OPENING

A cura di Rino Rivetti NJRD [Not Just the right dance] qualcosa non è come dovrebbe essere Marco Munno / ARB Dace CCompany T.R.I.P.O.F.O.B.I.A Pablo Girolami / Ivona

8 Giugno / Connextion 20.30

THE QUEER JAM SESSION La prima sessione queer di improvvisazione tra musica e danza.

Sottoscrizione minima 3 euro (il ricavato sarà devoluto alla Comunità Palestinese della Campania) Curatori delle sessioni musicali OEOAS - Orchestra Elettroacustica Oficina Arti Soniche Con il supporto di CI.NA (Contact Improvvisation Napoli ) e la comunità danzante del territorio.

9 Giugno / Inspiration 18.00

MIGRATION LOVE Nicolas Grimaldi Capitello Progetto coreografico con gli allievi del Liceo Coreutico Palizzi

CORPO MUTEVOLE - BE/YOURSELF Antonello Tudisco Restituzione del laboratorio fisico per attraversamenti di genere (Spazio Comunale Forcella)

REVIVAL Gennaro Maione / HumanBodies

Biglietti: 10 euro intero, 5 euro ridotto e scuole di danza

Contatti:

https://www.instagram.com/combo_dancefest/ combo.dancefestiva@gmail.com +39 3664123145 CORNELIA Dance Company WWW.CORNELIAPERFORMINGARTS.COM