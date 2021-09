Coma Berenices dal vivo a Napoli: video-concerto per presentare Archetype

A Casa Tolentino, il duo formato da Antonella Bianco e Daniela Capalbo con un live inedito arricchito da ospiti e proiezioni “on stage”



Sarà la suggestiva cornice di Casa Tolentino (Gradini San Nicola da Tolentino, 12) ad accogliere venerdì 24 settembre la messa in scena in anteprima del video-concerto firmato dalle Coma Berenices.

Il duo, nato nel 2015 dall’incontro tra Antonella Bianco (chitarra elettrica, tastiere) e Daniela Capalbo (chitarra elettrica, chitarra acustica), presenterà al pubblico i brani di Archetype, secondo lavoro discografico uscito ad aprile 2020 (in pieno lockdown) su etichetta La Lumaca Dischi.



«L’album Archetype – dicono le Coma Berenices – si ispira all’idea di archetipo come forma primitiva e originale. È un omaggio al potere della musica, capace di ricondurre le diverse interpretazioni della realtà ad una cornice universale priva di barriere».

Inserita all’interno della rassegna targata Nu’ Tracks, la performance, al suo debutto assoluto, è stata allestita con la collaborazione di Marta Marinelli (proiezioni, scene e regia) e Giulia Pizzuti (scene e regia) lavorando sul dialogo tra linguaggio musicale e linguaggio visuale.

Le oniriche sonorità elettroacustiche delle Coma Berenices, infatti, saranno accompagnate dalle proiezioni on stage curate dal vivo da Marta Marinelli in un intimo contrappunto di musica ed immagini che mescolerà found footage e video jockey.

Sul palco, insieme al duo Bianco-Capalbo, Andrea De Fazio alla batteria e gli ospiti special K-Conjong all’elettronica e Pietro Santangelo al sassofono.



Apertura porte: ore 20

Inizio spettacolo: ore 21

Ticket: 10 euro (https://eventbrite.it/e/168393945825)



Info: 3292752620 – info@nutracks.it

