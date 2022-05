Colori e immagini della Scienza, al MANN l’ultima tappa delle mostre di Art&Science Across Italy

Lunedì 2 maggio, alle ore 16.30, sarà inaugurata la mostra “Colori e immagini della Scienza” allestita presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), in Piazza Museo.

L’esposizione è l’ultima tappa di un ciclo di 12 mostre che si sono tenute da gennaio a maggio in altrettante città italiane nell'ambito dell’edizione 2020-2022 di Art&Science Across Italy, un progetto per le scuole dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

La mostra è stata realizzata dalla sezione di Napoli dell’INFN in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope e il patrocinio della regione Campania e del Comune di Napoli, con il supporto economico di Kimbo Caffè.

Il progetto Art&Science Across Italy, organizzato in collaborazione con il CERN di Ginevra, si propone di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo della scienza utilizzando il linguaggio dell’arte.

Oltre 1000 studenti e studentesse partecipanti al progetto hanno, infatti, realizzato le 310 opere in mostra ispirandosi ad argomenti scientifici di varie discipline, che hanno approfondito grazie a una serie di seminari e incontri con ricercatrici e ricercatori svoltisi online lo scorso anno.

Come è accaduto per le altre 11 tappe del progetto, le più significative tra le opere esposte in mostra saranno premiate e andranno a comporre la mostra e la competizione nazionale, che si terranno al MANN dal 13 al 30 maggio. Le autrici e gli autori delle opere che si distingueranno nella mostra nazionale saranno ospiti al CERN, a settembre 2022, per un master sul rapporto tra arte e scienza.

La premiazione della tappa napoletana e della competizione nazionale si terranno il 14 maggio alle ore 16.00 durante un evento dedicato sia ai partecipanti al progetto sia alla cittadinanza presso il Teatro Acacia di Napoli.

All'edizione 2020-2022 di Art&Science Across Italy hanno partecipato più di 6000 studenti, da 140 scuole di 10 regioni, dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle sezioni INFN e delle Università locali. Le studentesse e gli studenti hanno realizzato un totale di circa 1000 opere che sono state esposte in 12 mostre nelle città di Bari, Genova, Frascati, Lecce, Milano, Napoli, Nuoro, Padova, Pisa, Potenza, Roma e Torino.

Le opere esposte nella mostra napoletana provengono da 21 istituti secondari di II grado campani che dal 2020 partecipano alla terza edizione del progetto Art&Science: Liceo Scientifico Francesco Severi (Castellammare di Stabia - Napoli), IISS Rinaldo D'Aquino (Montella-Avellino), Liceo Scientifico Statale Leon Battista Alberti (Napoli), Istituto Tecnico Industriale Marie Curie (Napoli), IS Caravaggio (San Gennaro Vesuviano – Napoli), Istituto Superiore Bruno Munari (Acerra – Napoli), Istituto Superiore Liceo Elsa Morante (Napoli), Liceo Scientifico Elio Vittorini (Napoli), Liceo Scientifico Galileo Galilei (Napoli), Liceo Scientifico Filippo Silvestri (Portici – Napoli), Liceo Scientifico Filippo Brunelleschi (Afragola – Napoli), Liceo Scientifico De Sanctis (Napoli), Liceo statale Comenio (Napoli), Liceo Scientifico Calamandrei (Napoli), Istituto Superiore Europa (Napoli), Liceo Classico Adolfo Pansini (Napoli), Liceo Statale V. De Caprariis (Avellino), Liceo Don Carlo La Mura (Angri – Salerno), Liceo Margherita di Savoia (Napoli), Liceo Artistico San Leucio (Caserta), Liceo Statale Laura Bassi (Sant'Antimo – Napoli), Liceo Vittorio Emanuele II – Garibaldi (Napoli), I.S.I.S. Boccioni-Palizzi (Napoli), Liceo Scientifico Galileo Galilei (Napoli).

Art&Science Across Italy:

Il progetto Art&Science Across Italy si rivolge a studentesse e studenti delle classi III e IV delle scuole superiori con l’obiettivo di coinvolgerli nel mondo della ricerca scientifica, coniugando i linguaggi della scienza con quelli dell’arte e andando incontro a diverse attitudini e interessi individuali. Dalla prima edizione a oggi, il progetto ha coinvolto oltre 10.000 studenti da tutta Italia provenienti da 12 Regioni Italiane.

Il progetto prevede tre fasi: la prima è una fase formativa in cui sono organizzati seminari, workshop e visite a musei e laboratori; la seconda fase prevede la realizzazione da parte di studenti e studentesse di opere artistiche ispirate agli argomenti scientifici trattati nelle lezioni; infine, le opere realizzate vengono esposte e premiate in mostre regionali e le più significative sono raccolte nella mostra nazionale, evento conclusivo di ciascuna edizione. I 20 vincitori della competizione nazionale sono invitati a partecipare a un master sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.

Il progetto si avvale del supporto del MIUR - Ministero dell’Istruzione attraverso il progetto “Impara l’arte e mettila da parte” e di un finanziamento della comunità europea attraverso il progetto “Playing with Protons Goes Digital”.

Informazioni sulla mostra Colori e immagini della Scienza

Inaugurazione:

lunedì 2 maggio, ore 16.30

presso Auditorium del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN)

Ingresso libero

La mostra è visitabile presso il MANN

dal mercoledì al lunedì dalle 9.00 alle 19.30

martedì chiuso