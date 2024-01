A Scampia l'incontro “Colmare le distanze": tra gli ospiti Fico e Tridico

“Colmare le distanze" è il titolo del dibattito promosso da Melinda di Matteo portavoce della rete nazionale Città delle Donne in programma sabato 13 gennaio alle ore 17 a Scampia, via della Resistenza (Largo cittadinanza attiva, associazione Kiku).

Sostegno alle fasce più deboli, lotta alle disuguaglianze e reddito universale sono i temi in primo piano. Il confronto si incentrerà inoltre sulla condizione lavorativa femminile e sulle soluzioni da mettere in campo per supportare le donne che ancora oggi ottengono di meno sia in termini di compenso che in termini di opportunità professionali.

Dopo i saluti di Nicola Nardella, Presidente VIII Municipalità Napoli, relazione di Pasquale Tridico , professore di Politica Economica presso l' Università Roma Tre , già Presidente INPS. Interventi di Enrica Alterio, Presidente di A.N.N.A. - Associazione Nazionale Navigator ex Navigator in Regione Campania; Donatella Albini- Città delle donne, Presidente centro di documentazione e informazione della salute di genere ; Loredana Iorio, Reddito per tutti; Emanuela Ferrante - assessora alle Pari Opportunità del Comune di Napoli ; Gilda Sportiello , parlamentare del Movimento Cinque Stelle. Conclude Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del M5S, già Presidente della Camera.