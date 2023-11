La Collina Gentile: camminate e appuntamenti lungo le pendici della Collina di Capodimonte

Torna “La Collina Gentile”, il ciclo di appuntamenti e camminate sulle pendici della Collina di Capodimonte in programma nei weekend che precedono e seguono la Giornata della Gentilezza, appuntamento fissato in calendario per il 13 novembre.

L’iniziativa è promossa dalle associazioni aderenti al progetto in collaborazione con il Comune di Napoli e consentirà di esplorare Capodimonte attraverso percorsi inediti e scenari inaspettati.

Gli itinerari si snodano dai dintorni della storica via Foria fino alla cima della Collina Gentile, offrendo spettacolari panorami sul Vesuvio e sul Golfo, e svelando tesori nascosti come antiche masserie e ville panoramiche.

Questi luoghi parlano in dialetto napoletano, conservando l’atmosfera rurale caratterizzata dall’uso sapiente del tufo nei muri, da giardini e orti urbani, portali in piperno, pavimentazione in basoli e da una flora spontanea unica.

"La Collina Gentile è ormai un consolidato appuntamento dell'autunno napoletano - ha sottolineato l'Assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato - un'occasione per scoprire o riscoprire Capodimonte attraverso percorsi inediti, puntando sulla natura e l'ambiente. Napoli va raccontata anche cogliendone questi aspetti che attraggono turisti sempre alla ricerca di modi nuovi per conoscere la nostra città".

“La gentilezza è un modo di porsi verso le persone e il mondo circostante - afferma Luigi Carbone, presidente della Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive - Visitare posti incantevoli invoglia ad avere un approccio slow verso la vita e a riscoprire emozioni cancellate dai ritmi frenetici delle nostre giornate. Gli appuntamenti del prossimo fine settimana e di quello successivo ci faranno apprezzare il valore della bellezza dei luoghi e della gentilezza dei modi”.

“La gentilezza non va confusa con la mera cordialità o l’eleganza. Al contrario rappresenta un atto di profondo rispetto verso gli altri e per l’ambiente che ci circonda - sottolinea Carmine Maturo, promotore del progetto – Gli atti gentili, come l’amore per il proprio territorio o il rispetto per il paesaggio, sono passi concreti verso una città più sana e sostenibile, fondamentali per preservare la bellezza e la ricchezza della natura per le generazioni future”.

https://collinagentile.blogspot.com/2023/11/weekend-della-gentilezza-in-occasione.htm

Programma

11 novembre 2023

Pubblicazione del Video

su per le scale di Napoli.

Un itinerario attraverso Le Scale di Napoli verso la Collina Gentile

A cura dell’Associazione Codici con il supporto del CSV

https://youtu.be/0dTkJVBDiFQ?si=-iFQvmozouvzQSle



ore 10.00

Liberamente e locus iste LUOGHI e MEMORIA

Mindfulness Experience attraverso il Colle Costigliola a S. Potito

Una passeggiata particolare. Percorso emozionale, un viaggio nel tempo nella zona extra moenia di Napoli, alla riscoperta dei nostri sensi. La Bellezza dei luoghi, con suggestioni narrate, e il Benessere che la loro energia trasmette.

Piazza Dante angolo Port’Alba

WhatsApp 3472374210; 331602830

locusisteinfo@gmail.com

Modulo di prenotazione: https://locusisteblog.wordpress.com/modulo-di-prenotazione/

Prenotazione obbligatoria – Contributo associativo.



ore 10.00

Ponti tra quartiere e Vallone Aps

Discesa e salita tra birra e chiesa dei cinesi

Attraverso via Cagnazzi si racconta la storia dell'ex birrificio Peroni e si visita la chiesa cinese eccezionalmente aperta da Padre Paolo Kong, sede delle reliquie di Matteo Ripa e prima università orientale.

Chiesa Santa Maria del Soccorso, Corso Amedeo di Savoia Duca D'Aosta, 206

Tel. 3280940424-3284150676

apspontiperilvallone@gmail.com

Contributo associativo. Tesseramento online.



ore 16.00

Amici del Real Bosco di Capodimonte

La statuaria della collezione Farnese nei giardini storici

Passeggiata guidata alla scoperta della statutaria del Real Bosco di Capodimonte appartenuta alla famiglia Farnese ed ereditata da Carlo di Borbone. Un racconto inedito di episodi storici, vicende e bellezze nei giardini monumentali ottocenteschi.

Porta Grande del Real Bosco di Capodimonte

Tel. 3209431770

Contributo associativo



Ore 16.00

Associazione Semenza -Foresta cooperativa sociale

Le lanterne di San Martino

Laboratorio per bambini e bambine dai 3 ai 10 anni.

Via Bosco di Capodimonte 96 Napoli

Tel. 3201369134

Contributo associativo



12 novembre 2023

ore 9.30

Fiab Napoli Cicloverdi

Per le antiche mura

In bicicletta partiremo dal Mann per ricostruire l’andamento delle antiche mura della città. L’evento si concluderà al trekking del vino.

Piazza Dante

Teresa Dandolo, 3387523019

Soci 2023 di Fiab Napoli Cicloverdi e Soci che si iscrivono durante l’evento per il 2024



ore 11.00

Gentle Green Events

- Trekking del Vino con apertura straordinaria del Vigneto ai giardini Vita alla Sanità

Visita straordinaria ai vigneti vita, un luogo privato, salvato da "mani sulla cittá" aperto eccezionalmente in occasione della rassegna de La Collina Gentile.

Appuntamento dopo la prenotazione

Tel. 3494597997

Contributo associativo. Tesseramento online.

18 novembre 2023

ore 10.00

locus iste LUOGHI e MEMORIA aps

Le Cavaiole, un borgo nel ventre della collina

In viaggio nel tempo alla scoperta del Borgo delle Cavaiole. Questo originale abitato, nato nel ventre della Collina Gentile, diviene nei secoli una costola della Cavallerizza, poi Palazzo dei Regi Studi e oggi Museo Archeologico Nazionale. Storia, storie e un piccolo gioiello botanico ci aspettano in una visita storico-naturalistica che vi narreremo a due voci.

Stazione della metro Museo, Piazza Cavour

locusisteinfo@gmail.com; Whatsapp 3472374210

Iscrizione all'associazione tramite modulo: https://wp.me/P1Zu3E-v3

Prenotazione obbligatoria - Contributo associativo

ore 10.30

Gente Green APS /Lo Sguardo che Trasforma in collaborazione con Associazione Napoletana Beni Culturali

MIRAbolando...Largo Miracoli – Chiesa Santa Maria dei Miracoli

Uno spettacolo itinerante ispirato al genio del luogo diretto da Guido Liotti con un finale in una stupenda terrazza privata a cura di Tiziana Tirrito con Guido Liotto, Luisa Fazzari, Marta Michetti e la sapiente narrazione di Gabriella Guida.

Porta San Gennaro/ Piazza Cavour

gentegreenaps@gmail.com WhatsApp 3914143578

ass.benicult@gmail.com WhatsApp 3358236123

Contributo associativo



19 novembre 2023

ore 10.15

Pachamama odv

FUORI LE MURA: "Passeggiando dal Real Albergo dei Poveri, salendo verso il Paradisiello"

Partendo dal Real Albergo dei Poveri, passeggeremo lungo la strada che costitutiva l'ingresso del Regno di Napoli, fino ad inerpicarci sulle pendici della Collina Gentile, verso il Paradisiello. Tra palazzi nobiliari, ville settecentesche e vegetazione secolare, faremo un viaggio nel passato per poi salutarci in un profumato limoneto.

Ingresso Real Albergo dei Poveri

WhatsApp/Cell 347 6355343 - e-mail: maria.di.martino@live.it

Prenotazione obbligatoria – Contributo associativo

ore 10.15

Artexperience

Presentazione del format didattico #EXPOEDUCATION art

Al centro dell’attenzione saranno le 64 opere realizzate dagli artisti di Artexperience con tema #CampiFlegrei esposte su 32 cavalletti arcobaleno. L'evento artistico/didattico si rivolge a grandi e piccini, con i bambini

curatori e critici della mostra e protagonisti di coinvolgenti laboratori.

Nei pressi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Angelo Lazzano, 3476272014

Partecipazione libera