A piazza Dante un grande evento dedicato a colore e armocromia con Coccolino®

Un grande appuntamento dedicato al colore e allo stile sta arrivando a Napoli, nel cuore della città, in piazza Dante: sabato 7 e domenica 8 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00 la grande piazza del capoluogo campano si trasformerà in un coloratissimo set all’insegna della moda, dove scattare foto e sottoporsi gratuitamente a consulenze di colore e armocromia.

L’iniziativa – aperta a tutti - è offerta da Coccolino®, il marchio di ammorbidenti del gruppo Unilever che da 50 anni si prende cura del bucato degli italiani e che ora sceglie Napoli per presentare la nuova linea di ammorbidenti concentrati e la grande campagna promozionale, con l’avvio di alcune iniziative sull’intero territorio nazionale.

La marca che da cinquant’anni è sinonimo di ammorbidente, riconoscibile con il suo iconico Orsetto, evolve in una immagine più moderna, dinamica, colorata, inclusiva e al passo con lo stile e le ultime tendenze. Il tenero Orsetto diventa più disinvolto e vivace e va alla conquista di un pubblico più giovane al grido di CoccolinoColorStylist.

Napoli è stata scelta come prima tappa del cambiamento per celebrare le oltre 2,5 milioni di famiglie che ogni anno scelgono Coccolino® al Sud Italia (fonte: GFK consumer panel anno terminante Giugno 2023 ) e riservare loro la possibilità di sottoporsi a consulenze di immagine gratuite e personalizzate nelle 4 postazioni allestite in piazza con la specialista Anna Iadicicco e il suo team di consulenti. Durante tutta la durata dell’evento pubblico chi lo desidera potrà scoprire gratuitamente a quale stagione cromatica appartiene, ricevere consigli di stile e gadget all’insegna della propria palette cromatica.

La tendenza:

Diffusa negli ultimi anni in vari ambiti, dalla moda al beauty, l’armocromia oggi vanta istituti certificati dove apprenderla; si tratta di una disciplina che consente di individuare la palette cromatica ideale per ciascuno, ovvero i colori in grado di valorizzare attraverso l’analisi della combinazione di pelle, occhi e capelli.

Identificare la propria palette di “colori amici” è utile non solo per avere un aiuto nella scelta di abiti e accessori, ma anche della giusta colorazione di capelli e make-up.

Dopo l’evento di Napoli in piazza Dante Coccolino® prosegue la festa per il cambiamento all’insegna del colore con un concorso e un simpatico test gratuito nei punti vendita e online

https://www.dettofranoi.it/coccolinocolorstylist/

Il concept dell’evento, la realizzazione e l’amplificazione social è a cura dell’agenzia Apload.